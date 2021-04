Tu és a imagem e semelhança do teu deus!

Se teu deus é amor, tua espiritualidade será amorosa com todas as pessoas e com toda a obra criada por Deus, respeitarás cada pessoa humana e cada criatura e tua comunidade de pertença será amorosa com todas as criaturas edit

Se teu deus é opressor, tu terás uma espiritualidade opressora e vais procurar uma comunidade religiosa de opressores;

Se teu deus é violento, tu terás uma espiritualidade violenta e tua comunidade religiosa será de pessoas violentas;

Se teu deus é egóico, ou egoísta, tua espiritualidade será egóica, e até egoísta, e tua comunidade religiosa será egóica e egoísta;

Se teu deus é o dinheiro, tua espiritualidade será argentária, e tua comunidade só falará do demônio e do dízimo para encher as burras dos chefes religiosos;

Se teu deus é dos ricos e poderosos, tua espiritualidade será indiferente aos pobres e descartados, e tua comunidade será indiferente ao sofrimento das pessoas, inclusive da morte por Covid19;

Se teu deus está acima de tudo e de todos, tua espiritualidade te fará sentir-te melhor e acima de tudo e de todos, e tua comunidade vai se considerar acima de tudo e de todos;

Se teu deus é justo e solidário, tua espiritualidade será justa e solidária, e tu participarás de uma comunidade onde as pessoas tentam ser justas e solidárias;

Se teu deus é misericordioso, tua espiritualidade será misericordiosa, não julgarás, não condenarás, e tua comunidade será inclusiva e aberta à toda a humanidade e à toda criatura;

Se teu deus é um demônio, tua espiritualidade será demoníaca e tua comunidade será seguidora de tudo e todos que professam e difundem o mal;

Se teu deus é o amor, a justiça, a misericórdia, a solidariedade, a paz, então tu serás um seguidor de Jesus de Nazaré.

