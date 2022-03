Ucrânia: digitais da indústria de armas na guerra

Apoie o 247

Temos ouvido pouco ou quase nada sobre o papel da indústria de armas na promoção da guerra na Ucrânia. Os nomes Raytheon, Dassault, Lockheed Martin, Boeing, Northrop, Bell Helicopter, Nexter Systems etc. não deveriam estar nas manchetes? O acadêmico Jonathan Ng nos mostra, em artigo para o site de notícias Truthout, muitos dos detalhes dos lobbies da indústria armamentista que ajudaram a corrida armamentista que configurou as guerras da Ucrânia ao Iêmen. Ng chega mesmo a mostrar a Ucrânia como grande exportadora de armas.

Segue a íntegra do artigo:

Indústria de armas vê o conflito na Ucrânia como uma oportunidade, não uma crise

Por Jonathan Ng

Em fevereiro, uma fotografia do presidente russo, Vladimir Putin, curvado sobre uma mesa de 4 metros, com o presidente francês Emmanuel Macron circulou pelo mundo. As notícias sobre a extensa mesa e o suntuoso jantar de sete pratos lembraram uma história de Lewis Carroll. Mas o encontro deles foi terrivelmente sério. Macron chegou para discutir a escalada da crise na Ucrânia e a ameaça de guerra. Em última análise, conversa deles naufragou sobre a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), rendendo pouco mais do que a bizarra fotografia .

O encontro foi surreal, contudo, por outro motivo. No ano passado, Macron, o principal negociador de paz da União Europeia (UE), liderou uma ambiciosa campanha de venda de armas, explorando as tensões para fortalecer o comércio francês. A imprensa especializada chegou a relatar que ele esperava vender caças Rafale para a Ucrânia, invadindo o “antigo bastião da indústria russa”.

Macron não está sozinho. As empresas fornecedoras de armas para a OTAN abraçam abertamente a crise na Ucrânia como sólidos negócios. Em janeiro, o CEO da Raytheon, Greg Hayes, citou “tensões na Europa” como uma oportunidade, dizendo: “Tenho a firme expectativa de que teremos algum benefício”. Da mesma forma, o CEO Jim Taiclet da Lockheed Martin destacou os benefícios da “grande competição pelo poder” na Europa para os acionistas.

Em 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, atacando cidades com artilharia e despachando tropas através da fronteira. O estrondo sônico de caças encheu o ar, enquanto civis inundavam as estradas em Kiev, tentando fugir da capital. E o valor das ações dos fabricantes de armas disparou.

O conflito crescente sobre a Ucrânia dramatiza o poder do militarismo e a influência dos empreiteiros de defesa. Um impulso implacável para conquistar mercados - entrelaçado com o imperialismo - impulsionou a expansão da OTAN, enquanto inflamava guerras da Europa Oriental ao Iêmen.

Vendendo a OTAN

O atual conflito com a Rússia começou na esteira da Guerra Fria. O declínio dos gastos militares estrangulou a indústria de armas nos Estados Unidos e em outros países da OTAN. Em 1993, o vice-secretário de Defesa William Perry convocou uma reunião solene com executivos. Fontes internas a chamaram de “A Última Ceia”. Em uma atmosfera carregada de equívocos, Perry informou a seus convidados que golpes iminentes no orçamento militar dos EUA exigiam a consolidação da indústria. Seguiu-se uma onda frenética de fusões e aquisições, à medida que a Lockheed, Northrop, Boeing e Raytheon adquiriam novos músculos e empresas menores pereciam em meio à escassez do pós-guerra.

Enquanto a demanda doméstica encolhia, os empreiteiros de defesa corriam para garantir novos mercados estrangeiros. Em particular, eles se voltaram para o antigo bloco soviético, considerando a Europa Oriental como uma nova fronteira de acumulação. “A Lockheed começou a olhar para a Polônia logo após a queda do muro”, lembrou o veterano vendedor Dick Pawlowski. “Havia fabricantes de armas inundando todos esses países.” Os fabricantes de armas tornaram-se os lobistas mais agressivos para a expansão da OTAN. O guarda-chuva de segurança não era simplesmente uma aliança formidável, mas também um mercado tentador.

No entanto, os lobistas enfrentaram um grande obstáculo. Em 1990, o secretário de Estado, James Baker, havia prometido ao líder soviético Mikhail Gorbachev que, se ele permitisse que uma Alemanha reunificada se juntasse à OTAN, a organização não se moveria “um centímetro sequer para o leste”. No entanto, os lobistas permaneceram esperançosos. A União Soviética havia se desintegrado desde então, o triunfalismo da Guerra Fria prevaleceu e os interesses estabelecidos agora pressionavam pela expansão. “Os fabricantes de armas veem bonança ao vender a expansão da OTAN”, noticiou o New York Times em 1997. Mais tarde, o jornal observou que “a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte – primeiro para a Polônia, Hungria e República Tcheca e depois possivelmente para mais de um dezenas de outros países – ofereceria aos fabricantes de armas um mercado novo e extremamente lucrativo”.

Novos membros da aliança significavam novos clientes. E a OTAN literalmente exigia que eles comprassem equipamentos militares ocidentais.

Lobistas invadiram Washington, D.C., festejando os legisladores em estilo real. O vice-presidente Bruce Jackson da Lockheed tornou-se o presidente do Comitê dos EUA para Expandir a OTAN, uma organização em defesa da causa da expansão. Jackson narrou as refeições extravagantes que ele ofereceu na mansão da luminar republicana Julie Finley, que ostentava “uma adega infinita”.

“Educar o Senado sobre a OTAN era nossa missão principal”, ele informou ao jornalista Andrew Cockburn. “Recebíamos quatro ou cinco senadores todas as noites e bebíamos o vinho de Julie.”

A pressão do lobby foi implacável. “As corporações mais interessadas são as corporações de defesa, porque elas têm um interesse direto na questão”, observou o embaixador romeno Mircea Geoană. A Bell Helicopter, a Lockheed Martin e outras empresas até financiaram a máquina de lobby da Romênia durante sua candidatura à adesão à OTAN.

Em última análise, os formuladores de políticas renegaram sua promessa a Gorbachev, admitindo Polônia, Hungria e República Tcheca na OTAN em 1999. Durante a cerimônia, a secretária de Estado, Madeleine Albright, – que cooperou diretamente com a campanha de Jackson – os recebeu com um caloroso “Aleluia”. Ominosamente, o arquiteto intelectual da Guerra Fria, George Kennan, previu o desastre. “Tal decisão pode inflamar as tendências nacionalistas, antiocidentais e militaristas na opinião russa”, advertiu Kennan.

Poucos ouviram. O ex-secretário adjunto de Defesa Chas Freeman descreveu a mentalidade dos formuladores de políticas: “Os russos estão caídos, vamos dar-lhes outro chute”. Saboreando a vitória, Jackson (Lockheed) foi igualmente truculento: “‘F***-** a Rússia’ é uma longa e orgulhosa tradição na política externa dos EUA”. Mais tarde, ele se tornou presidente do Comitê para a Libertação do Iraque, que abriu caminho para a invasão de 2003, a maior distribuição de dinheiro à indústria na história recente.

Em duas décadas, 14 países da Europa Central e Oriental aderiram à OTAN. A organização existia originalmente para conter a União Soviética, e alarmadas as autoridades russas monitoravam seu avanço. Em retrospecto, a expansão do pós-guerra beneficiou os fabricantes de armas, aumentando seu mercado e estimulando o conflito com a Rússia.

Ucrânia na mira

As tensões atingiram um novo patamar em 2014, quando os Estados Unidos apoiaram a derrubada do presidente Viktor Yanukovych da Ucrânia. Yanukovych se opunha à adesão à Otan, e as autoridades russas temiam que sua deposição colocaria o país sob o guarda-chuva estratégico da organização. Em vez de aplacar suas preocupações, o governo Obama manobrou para colocar a Ucrânia em sua esfera de influência. A secretária de Estado adjunta, Victoria Nuland, coordenou a mudança de regime com impetuosa confiança. Nuland distribuiu biscoitos abertamente aos manifestantes e, mais tarde, encerrou uma interação diplomática com “f***-** a UE”. No auge da revolta, o senador John McCain também se juntou aos manifestantes. Ladeado por líderes do Partido fascista Svoboda, McCain defendeu a mudança de regime, declarando que “a América está com vocês”.

Nessa altura, os membros da OTAN recém-admitidos haviam comprado quase US$ 17 bilhões em armas norte-americanas. Instalações militares, incluindo seis postos de comando da OTAN, multiplicaram-se por toda a Europa Oriental. Temendo uma expansão ainda maior, a Rússia anexou a Península da Crimeia e interveio na região de Donbas, alimentando uma guerra feroz e interminável.

Os porta-vozes da OTAN argumentaram que a crise justificava a expansão. Na realidade, a expansão da OTAN foi um fator-chave para a crise. E a conflagração foi um presente para a indústria de armas. Em cinco anos, as principais exportações de armas dos Estados Unidos aumentaram 23%, enquanto as exportações francesas registraram isoladamente um salto de 72%, atingindo seus níveis mais altos desde a Guerra Fria. Enquanto isso, os gastos militares europeus atingiam níveis recordes.

À medida que as tensões aumentavam, o comandante supremo da Otan, Philip Breedlove, inflava descontroladamente as ameaças, chamando a Rússia de “uma ameaça existencial de longo prazo para os Estados Unidos”. Breedlove chegou até a falsificar informações sobre movimentos de tropas russas nos dois primeiros anos do conflito, enquanto discutia táticas com colegas para “alavancar, persuadir, convencer ou coagir os EUA a reagir”. Um membro sênior da Brookings Institution concluiu que ele pretendia “incitar os europeus a aumentar os gastos com defesa”.

Ele atingiu seu objetivo. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo registrou um salto significativo nos gastos militares europeus – embora os gastos russos em 2016 tenham igualado apenas um quarto do orçamento europeu da OTAN. Naquele ano, Breedlove renunciou ao cargo antes de ingressar no Center for a New American Security, um think tank belicista inundado por fundos da indústria de armas.

A corrida armamentista continuou. Depois que as negociações europeias travaram, a Rússia reconheceu duas repúblicas separatistas na região de Donbas antes de invadir a Ucrânia em fevereiro. Justificando a operação sangrenta, Putin acusou erroneamente as autoridades ucranianas de genocídio. No entanto, seu foco era geopolítico. “É um fato que nos últimos 30 anos temos tentado pacientemente chegar a um acordo com os principais países da OTAN”, disse ele. “Em resposta às nossas propostas, invariavelmente enfrentamos enganos e mentiras cínicas ou tentativas de pressão e chantagem, enquanto a aliança do Atlântico Norte continuou a se expandir apesar de nossos protestos e preocupações. Sua máquina militar está se movendo e, como eu disse, está se aproximando de nossa fronteira”.

Em retrospecto, três décadas de lobby da indústria provaram ser mortalmente eficazes. A OTAN engoliu a maior parte da Europa Oriental e provocou uma guerra na Ucrânia – mais uma oportunidade de acumulação. Os membros da Aliança ativaram o Artigo 4, mobilizando tropas, contemplando retaliação e avançando em direção à beira do Armagedom.

No entanto, mesmo com o aumento dos orçamentos militares, os fabricantes de armas europeus - como seus colegas norte-americanos – necessitavam que os mercados estrangeiros superassem as restrições fiscais e os custos de produção. Eles precisam de clientes para financiar sua própria formação militar: guerras estrangeiras para financiar a defesa doméstica.

Iêmen em chamas

Os fabricantes de armas encontraram a oportunidade de venda perfeita no Iêmen. Em 2011, uma revolução popular derrubou Ali Abdullah Saleh, que havia monopolizado o poder por duas décadas. Seu comparsa, Abdu Rabbu Mansour Hadi, tornou-se presidente no ano seguinte, depois de vencer facilmente as eleições: ele era o único candidato. Frustrado pela intriga de elite, outro levante ejetou Mansour Hadi em 2015.

Naquele ano, o príncipe Salman tornou-se rei da Arábia Saudita, mas o poder concentrou-se nas mãos de seu filho, Mohammed bin Salman, que temia que a revolta ameaçasse arrebatar o Iêmen da esfera de influência da Arábia Saudita.

Meses depois, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita invadiu o país, deixando um enorme rastro de carnificina. "Não havia nenhum plano", enfatizou um oficial da inteligência dos EUA. "Eles simplesmente bombardeavam qualquer coisa que se parecesse com um alvo."

A guerra imediatamente atraiu os fabricantes da OTAN, que apoiaram os agressores. Eles exploram o conflito para sustentar a capacidade industrial, financiar o desenvolvimento de armas e alcançar economias de escala. Em essência, a coalizão liderada pela Arábia Saudita subsidia o acúmulo militar da OTAN, enquanto o Ocidente inflama a guerra no Iêmen.

Os estadistas ocidentais perseguem as vendas com entusiasmo perverso. Em maio de 2017, Donald Trump visitou a Arábia Saudita em sua primeira viagem ao exterior como presidente, a fim de detalhar os detalhes de um pacote de armas de US$ 110 bilhões. Seu genro, Jared Kushner, chegou de antemão para discutir o pacote. Quando as autoridades sauditas reclamaram do preço de um sistema de radar, Kushner imediatamente ligou para o CEO da Lockheed Martin para pedir um desconto. No ano seguinte, Mohammed bin Salman visitou a sede da empresa durante uma turnê pelos Estados Unidos. Os consultores de defesa, magnatas de Hollywood e até Oprah Winfrey deram as boas-vindas ao jovem príncipe.

Os norte-americanos, porém, não estavam sozinhos. A coalizão liderada pela Arábia Saudita é também o maior mercado de armas para a França e outros membros da OTAN. E, como explica o Ministério das Forças Armadas da França, as exportações são “necessárias para a preservação e o desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa francesa”. Por outras palavras, membros da OTAN, como a França, exportam a guerra para manter a sua capacidade de empreendê-la.

O Presidente Macron nega que a coligação — uma aliança imponente que inclui a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Barém, o Catar, o Sudão e o Senegal — utilize armas francesas. Mas as estatísticas são sugestivas. Entre 2015 e 2019, a França concedeu € 14 bilhões em licenças de exportação de armas para a Arábia Saudita e € 20 bilhões em licenças para os Emirados Árabes Unidos. O CEO da Nexter Systems, Stéphane Mayer, elogiou o desempenho dos tanques Leclerc no Iêmen, gabando-se de que eles "impressionaram muito os líderes militares da região". Em suma, enquanto Macron nega que a coalizão negocie armamento francês no Iêmen, os industriais locais citam seu uso como argumento de venda. Com efeito, a Anistia Internacional informa que a sua administração mentiu sistematicamente sobre a sua política de exportação. Reservadamente, as autoridades compilaram uma "lista muito precisa de materiais franceses implantados no contexto do conflito, incluindo munições".

Recentemente, Macron tornou-se um dos primeiros chefes de Estado a se encontrar com Mohammed bin Salman após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Como a viagem de Trump, a missão diplomática de Macron era uma missão de vendas. No final, Macron fechou um acordo com os Emirados Árabes Unidos para 80 caças Rafale. O CEO da Dassault Aviation chamou o contrato de “o mais importante já obtido pela indústria aeroespacial militar francesa”, garantindo seis anos de trabalho para um pilar de sua base industrial.

A política francesa é típica do envolvimento da Otan no Iêmen. Enquanto denunciavam, todos os produtores ocidentais equipavam aqueles que conduziam a guerra. Autoridades espanholas adulteram documentos oficiais para ocultar a exportação de armamento letal. A Grã-Bretanha tem violado repetidamente o seu próprio embargo de armas. E os Estados Unidos não respeitaram consistentemente os congelamentos de exportação.

Até mesmo os países da OTAN na Europa Oriental exploram a guerra. Enquanto esses membros da aliança absorvem armas ocidentais, eles despejam alguns de seus antigos equipamentos soviéticos no Oriente Médio. Entre 2012 e julho de 2016, a Europa Oriental concedeu à região pelo menos 1,2 bilhão de euros em equipamento militar.

Ironicamente, um dos principais exportadores de armas da Europa Oriental é a Ucrânia. Enquanto o Ocidente corre para armar Kiev, sua classe dominante tem vendido armas no mercado negro. Um inquérito parlamentar concluiu que, só entre 1992 e 1998, a Ucrânia perdeu impressionantes 32 bilhões de dólares em ativos militares, enquanto oligarcas pilhavam o seu próprio exército. Nas últimas três décadas, eles equiparam o Iraque, os talibãs e grupos extremistas em todo o Oriente Médio. Mesmo o ex-presidente Leonid Kuchma, que conduziu conversações de paz na região de Donbas, vendeu ilegalmente armas durante o mandato. Mais recentemente, as autoridades francesas investigaram Dmytro Peregudov, o ex-diretor do conglomerado de defesa do estado, por embolsar US$ 24 milhões em comissões de vendas. Peregudov residia em um castelo com campos de vinhas, enquanto administrava as extensas propriedades que adquiriu após seus anos de serviço público.

Os Senhores da Guerra

Kuchma e Peregudov não são exceções. A corrupção é endêmica em uma indústria que depende da porta giratória proverbial. A porta giratória não é simplesmente uma metáfora, mas uma instituição, convertendo o lucro privado em política pública. Seu movimento perpétuo significa a reprodução social de uma elite que reside nas alturas dominantes de um complexo industrial-militar global. Os principais corretores do poder, desde os Mitterrands e Chiracs, em França, aos Thatchers e Blairs, na Grã-Bretanha, e aos Gonzálezes e Bourbons, em Espanha, lucraram pessoalmente com o comércio de armas.

Nos Estados Unidos, a indústria emprega cerca de 700 lobistas. Quase três quartos trabalhavam anteriormente para o governo federal — a maior porcentagem para qualquer indústria. O lobby gastou US$ 108 milhões apenas em 2020, e suas fileiras continuam a aumentar. Nos últimos 30 anos, cerca de 530 funcionários do Congresso em comitês militares deixaram o cargo para empresas de defesa. Veteranos da indústria dominam a administração Biden, incluindo o Secretário de Defesa, Lloyd Austin, da Raytheon.

A porta giratória reforça a composição de classe do Estado, ao mesmo tempo em que mina sua legitimidade moral. Enquanto uma elite gira o escritório, os membros isolam a formulação de políticas da influência democrática, mancham o governo com a corrupção e confundem o lucro corporativo com o interesse nacional. Em 2005, 80% dos generais do exército com três estrelas ou mais se aposentaram para ir para os fabricantes de armas, apesar dos regulamentos existentes. (A Lei de Autorização de Defesa Nacional proíbe os altos oficiais de fazer lobby no governo por dois anos após deixar o cargo ou alavancar contatos pessoais para garantir contratos. Mas o cumprimento da lei é notoriamente fraco.) Mais recentemente, a Marinha dos EUA iniciou investigações contra dezenas de oficiais por laços corruptos com o empreiteiro de defesa Leonard Francis, que firmou contratos com grandes subornos, refeições luxuosas e festas sexuais.

Encharcados nessa cultura corrosiva, os intelectuais da OTAN agora falam abertamente sobre a perspectiva de "guerra infinita". O General Mike Holmes insiste que trata-se de “não perder. É permanecer no jogo, obter um novo plano e continuar a perseguir os seus objetivos.” No entanto, aqueles imersos em sua realidade brutal certamente discordam. As Nações Unidas informam que pelo menos 14.000 pessoas morreram na Guerra Russo-Ucraniana desde 2014, e mais de 377.000 morreram no Iêmen.

Na verdade, a doutrina da guerra infinita não é tanto uma estratégia, mas uma confissão — reconhecendo o metabolismo violento de um sistema que requer conflito. Como uma elite autosselecionada propõe a expansão da OTAN, o acúmulo militar e o imperialismo, devemos abraçar o que os senhores da guerra mais temem: a ameaça da paz.

O autor agradece a Sarah Priscilla Lee, do Learning Sciences Program da Northwestern University, pela revisão deste artigo.

Jonathan Ng recebeu seu Ph.D. em história na Northwestern University pesquisando o intervencionismo dos EUA na América Latina. No verão de 2019, realizou trabalhos no Ministério das Relações Exteriores do Chile. Atualmente, Ng trabalha como bolsista de pós-doutorado na Universidade de Tulsa

Publicado originalmente em Truthout | Tradução por César Locatelli

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.