Um ano para não esquecer

O jornalista Eric Nepomuceno diz que em 2019 "teve de tudo, e ese tudo foi nefasto". "Da autonomia universitária às artes e à cultura, com ênfase especial para o cinema e o teatro, da explosão da violência policial ao desastre do meio ambiente, do desmonte da Petrobras ao desmantelamento das políticas de respeito aos direitos humanos, do funeral da educação ao enterro de uma política externa construida ao longo de décadas, por onde quer que se ponha os olhos o que vemos é pura, furiosa destruição", escreve o colunista edit