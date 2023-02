Um breve passeio na "fina e elegante" Faria Lima

Apoie o 247

ICL

Ontem, cruzei toda a Faria Lima caminhando para queimar as calorias de um soverte. Dificilmente vou naquelas bandas, então sempre fico a observar o comportamento daquela espécie que cheira a Chanel e arrota espumante rose.

Ternos impecáveis, camisa social idem, sapato muito bem engraxado (ou o ridículo sapatênis). Em seus cafés ou brunchs exclusivos, esbanjam sorrisos largos, que beiram a arrogância. Não, perdão, são pedantes mesmo.

O deslumbre que quem vive numa bolha pagando 6 mil por um stúdio de 35 M2, que recebe todas as suas roupas cheirosas através da diarista que mora no Capão Redondo e absolutamente não tolera que um nordestino critique os juros mais altos do MUNDO.

Mas Lula é presidente da República do Brasil, não cabe a ele criticar?

"Não pode não, mesmo sendo presidente, ora bolas", responderia um engravatado.

Os faria limers são muito exclusivos, são lobos selvagens Wall Street, Chicago Boys, não toleram quem se atreva criticar o seu reinado de total lucro em detrimento a dor da miséria.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

