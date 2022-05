Um "pãe" dedicado e uma menina fenomenal

Apoie o 247

ICL

Existe um tipo de filme em que nada de muito importante acontece, mas esse não acontecer acaba ficando mais importante do que qualquer eventual acontecimento. Assim é Mirador, produção curitibana dirigida por Bruno Costa. Há, claro, uma ocorrência que lança a história: Michelle some no mundo, deixando para trás a mãe, a filha pequena e o pai desta, o boxeador Maycon. Ele tem que assumir os cuidados com a menina, além de se virar para ganhar algum dinheiro. Fará isso lavando pratos num restaurante, pegando biscates de carregador e eventualmente usando o corpo em atividades, digamos, menos sóbrias.

A meio caminho, acontece também uma morte que trará outro ingrediente ao cotidiano de Maycon. Mas nada disso é apresentado como fatos especialmente dramáticos. São apenas as esquinas do destino que fazem Maycon reinventar-se como "pãe" e enfrentar a luta (em muitos sentidos) por uma vida um pouquinho melhor.

No boxe, ele precisa perder peso e conquistar a confiança dos agentes e de si próprio. Nas outras ocupações, necessita testar sua capacidade de resistir ao autoritarismo e ao constrangimento. Coisas passíveis de suceder a qualquer pessoa normal como o pernambucano Maycon. Eis um personagem que não apela à nossa identificação, nem a alguma simpatia especial. Como o protagonista do recente – e também ótimo – Rio Doce, ele é discreto e se deixa narrar mais pelo entorno do que por suas próprias atitudes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ator Edilson Silva (do elenco de Bacurau) compõe Maycon com eficácia e uma enorme destreza nas cenas de boxe e na relação física com sua motocicleta. Mas é no seu contato com a pequena Malu que o filme ganha os momentos de maior graça e emotividade. A menina Maria Luiza da Costa é um fenômeno de descontração diante da câmera, tornando difícil acreditar que não exista ali uma relação real de pai e filha. A cena do acalanto com uma cantiga típica pernambucana, que ressoa nos créditos finais, é de uma beleza inesquecível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruno Costa lança mão de uma linguagem econômica e elegantemente elíptica, na qual transparece tanto o senso de observação humana quanto do melhor cinema independente contemporâneo. Qualidades que se espelham também nas rubricas técnicas, com destaque para a fotografia impecável de Elisandro Dalcin e a montagem refinadíssima de Matheus Kerniski.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mirador foi exibido na Mostra de Tiradentes e no Olhar de Cinema. Venceu a competição do festival de cinema ibero-americano de Miami, cujo júri era integrado por dois grandes cineastas latino-americanos, a mexicana Tatiana Huezo e o guatemalteco Jayro Bustamante. A fofíssima Maria Luiza só mais adiante vai compreender o que significa a menção honrosa recebida no Festival de Vitória.

>> Mirador está na plataforma OlharPlay

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE