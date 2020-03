Um vírus pra chamar de seu

O governador do Rio não encomendou nenhuma pesquisa que indicasse as regiões afetadas pelo vírus para, aí sim, decretar a suspensão das atividades escolares no estado edit

Armação dos Búzios, sexta-feira, treze de março, dois transatlânticos com turistas ingleses, italianos, orientais, atracam na estância sofisticada, localizada na península oceânica no Rio de Janeiro, para fazer turismo.

Não havia nenhum controle, ou providência sanitária, no momento em que o governador do Rio assina um Decreto que suspende algumas atividades culturais e determina a suspensão das aulas em todo o Estado, por conta da ameaça do vírus COVID-19.

Os alunos das Escolas públicas e particulares de Búzios estarão de quarentena dentro de suas casas, enquanto os potenciais transportadores do vírus passeiam contaminando a cidade.

O governador não encomendou nenhuma pesquisa que indicasse as regiões afetadas pelo vírus para, aí sim, decretar a suspensão das atividades escolares.

Em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, próximo a Búzios, os alunos também não vão às aulas, sem que tenha um caso sequer de suspeita de contaminação.

O COVID-19 veio em boa hora para os bajuladores e carreiristas, porque uma população em pânico é mais fácil de ser manipulada. A economia estagnada, dois anos da morte, sem esclarecimento, de Marielle, e só se fala em pandemia, coronavírus e isolamento.

No Rio de Janeiro são 16 casos confirmados da doença, sendo que a maioria dos pacientes foi contaminada no exterior. 14 casos na Capital, 1 em Niterói, próximo à cidade do Rio e 1 em Barra Mansa, no sul do Estado. O Rio possui 92 municípios, quase 17 milhões de habitantes, não é difícil perceber que não há motivo para pânico.

O artigo 4º do Decreto determina que a paralisação das aulas são por quinze dias, e que depois será feita uma avaliação. O bonachão vai voltar e dizer que está tudo sob controle, que o governo conseguiu afastar a ameaça de uma ‘contaminação’ em massa.

Vai correr pra galera!