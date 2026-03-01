TV 247 logo
        Uma aula imperdível

        Paulo Moreira Leite desta a entrevista de Leonardo Attuch com o sociólogo Boaventura Sousa Santos sobre a agressão militar contra o Irã e suas consequências

        Boaventura de Sousa Santos | Protesto a favor da Palestina em Londres (Foto: Beto Monteiro/Secom UnB | REUTERS/Susannah Ireland)

        Disponível na TV 247, uma entrevista do professor Antonio Boaventura Souza Santos ao jornalista Leonardo Attuch constitui depoimento obrigatório para todo cidadão e toda cidadã que procura compreender a crise ambiental que marca o cotidiano do planeta.

        Numa conversa que é didática sem ser chata, profunda sem ser pedante, Boaventura e Attuch avançam no debate sobre um dos problemas fundamentais de nossos dias, sem perder o fio da meada nem aderir ao compliques.

        O resultado é um programa ao mesmo tempo agradável de assistir e instrutivo para pensar.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.