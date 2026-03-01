Uma aula imperdível

Disponível na TV 247, uma entrevista do professor Antonio Boaventura Souza Santos ao jornalista Leonardo Attuch constitui depoimento obrigatório para todo cidadão e toda cidadã que procura compreender a crise ambiental que marca o cotidiano do planeta.

Numa conversa que é didática sem ser chata, profunda sem ser pedante, Boaventura e Attuch avançam no debate sobre um dos problemas fundamentais de nossos dias, sem perder o fio da meada nem aderir ao compliques.

O resultado é um programa ao mesmo tempo agradável de assistir e instrutivo para pensar.