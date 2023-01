Uma aventura para a posse de Lula em Brasília

Apoie o 247

Logo que terminou o segundo turno das eleições presidenciais e confirmada a vitória do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, um grupo de militantes do Partido dos Trabalhadores na cidade de Paulo Afonso na Bahia se animaram em ir a posse no primeiro de janeiro em Brasília. E ideia deles era lotar um ônibus com umas 40 pessoas e participarem do momento histórico.

Eles foram logo fazendo Cards de divulgação e convocando as pessoas pelas redes sociais, criaram um grupo com dezenas de pessoas que iam anunciando estarem dispostas a participar desta aventura. Sim, aventura, já que a distância entre as duas cidades é de 1.705 quilômetros. Ou, 14 horas e 9 minutos percorridos.

Passados dias, semanas, o número de pessoas foi diminuindo e se resumiu em 12 pessoas. Do ônibus, passaram para um micro-ônibus, depois para uma Van e terminaram mesmo alugando dois carros de passeio. Sairão às 03h da manhã do dia 30 de dezembro partira para a estrada vivendo a aventura de participarem do momento histórico.

Estar em Brasília no dia 01 de janeiro e fazer parte da história era a certeza de que no futuro todos vão poder contar para filhos e netos que estiveram ao lado de Lula para o ver subir a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez.

Filas enormes se formaram já nas primeiras horas do primeiro de janeiro nas estradas para a esplanada dos ministérios, e lá estavam eles, “os matutos de Paulo Afonso”, animados feitos “pintos no lixo”. Sorrisos iam de um lado a outro dos rostos de tanta alegria.

Percorreram 13 quilômetros da esplanada a pé, desde a entrada, até a Praça dos Três Poderes, onde permaneceram embaixo do Sol escaldante que fez. Tomaram banho de água que o corpo de bombeiros jogou em todos para amenizar o calor, mas permaneceram até que o automóvel rolls royce da presidência surgiu com Lula, Alckmin acompanhados de Rosangela Silva e Dona Lu Alckmin.

Gritaram, aplaudiram, choraram de emoção e ao final estavam todos em frente ao palco principal do evento, Festival do Futuro, sentados no gramado para descansarem por um momento, mas logo em seguida estavam vibrando com os artistas que se apresentaram.

Só deixaram o local após Lula aparecer mais uma vez para a multidão.

Eles já partiram de volta ao sertão da Bahia, onde terão muitas histórias para contar sobre esse dia em que a Democracia retornou ao Brasil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

