Uma carta para Dom Orani

Acordo dia 05 de abril, e vejo atônito imagens de uma comitiva presidencial sendo recepcionada pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor. Um dos maiores símbolos brasileiros e um local onde a Igreja Católica tem como santuário, já que no local está uma Igreja, vivi um dos dias mais tristes de minha vida, daqueles dias que muito me doeu ser católico. Este é um dia triste e frio, sem luz e sem destino a seguir. Dom Orani Tempesta envergonha minha fé, minha crença e minha esperança em ver uma Igreja que seja a favor da Vida. Dom Orani faz dessa quaresma um tempo de profunda aflição e desesperança.

Penso que enquanto autoridade constituída, Jair Bolsonaro pode e até deve ser recebido por autoridades Religiosas, bem como todas os outras autoridades. Mas me digam, alguém viu outro presidente sendo recebido por Dom Orani nas mesmas condições e forma como recebeu Bolsonaro? Alguém viu Dom Orani recebendo a Presidenta Dilma com missa particular? Alguém viu Lula ou Fernando Henrique sendo recebido com estas pompas? Não. Ninguém nunca viu porque isso jamais aconteceu! Esse é um método Fascista de misturar a religião com a política. Isso é triste e dá asco, pois neste caso em particular, todos sabem que Bolsonaro abdicou do batismo católico e foi se batizar pelas mãos de um pastor sabidamente corrupto em águas do Rio Jordão num ritual bem a propósito dos hipócritas que tocam trombetas para serem vistos! É isso que o cardeal Tempesta recepciona e não pode alegar ignorância, pois é público a predileção do coisa ruim por gente terrivelmente evangélica…

Então, em meu silêncio, penso e reflito e o que tenho de resposta é um imenso, profundo vazio. Como é que o Papa Francisco escolheu uma pessoa assim para ser Cardeal? Como é que uma pessoa que tem a responsabilidade que esse homem tem perante uma parcela tão grande da religiosidade do povo brasileiro se junta a milicianos e dá a eles a estatura de ofertar uma Missa em Particular?

Que tristeza!! Essa igreja servil, covarde e subserviente aos poderosos, numa ponta e tendo na outra o desafio de convidar as pessoas à reflexão sobre solidariedade diante das mais de 660 mil mortes, das quais grande parte, mais de 200 mil poderiam ter sobrevivido se não fosse o atraso proposital das vacinas!!

Que Igreja é essa que vendo seu próprio povo sendo afundado em lama, cujas vidas de algumas poderiam ter sido poupadas, se houvesse investimento nas áreas de morro, ou próximos à leitos de rios, vidas perdidas pela falta de investimentos previstos em orçamento, porém não executados, cuja responsabilidade do presidente da república - recepcionado pelo senhor Dom Orani, em seu terno preto alinhado, aos pés do Cristo - é absoluta, pois abriu mão de governar e deixou o dinheiro público nas mãos de trezentos picaretas, que distribuem à esmo sem planejamento, sem prioridades, tendo como garantia a devolução em forma de compra de votos dos mais pobres para se perpetuar nessa degeneração!

Dom Orani o senhor assinou um documento em 2018, se comprometendo de forma direta a apoiar Jair Bolsonaro em razão da “defesa da vida”, passados quatro anos, o que se viu foi o incentivo ao uso de armas, cujas consequências o senhor sabe que serão mais mortes, fome, destruição e miséria, como se fosse um recado ao farisaísmo. O Rio de Janeiro vem passando por uma sucessão de catástrofes e o senhor não apenas se exime de qualquer crítica ao mandatário, como faz esse gesto de apoio mais uma vez! Que dor!! Que dor!

Pelo amor de Deus deixe de ser cego e olhe para o sofrimento de seu povo, homem! Abra mão do aconchego dos palácios e vá até onde esse povo precisa de sua presença! Não é atoa que o Rio de Janeiro perdeu a muito tempo a maioria católica! Como espera que os pobres lhe sigam se eles não conhecem sua voz!! Que pastor é esse?

Dom Orani, sei que minha fé, de nada vale para o senhor. Sei que minha reclamação é apenas a reclamação de mais um católico chato que ousa dirigir a palavra a um príncipe católico. Sabedor que sou de que isso nada importa, então, dirijo neste momento minha oração à Deus e peço a ele que lhe mostre o tamanho do erro, que de novo, o senhor insiste em cometer. Deus lhe falou através da dor do povo, mas o senhor não quis escutar. Sua covardia é fruto de seu narcisismo que lamentavelmente com o cardinalato, deveria ter sumido, fez aumentar e é este ego inflado que lhe é tão característico que faz cartas e sentimentos como este precisarem ser ditos.

Talvez o motivo de Deus permitir que o senhor chegasse onde chegou foi uma tentativa de lhe salvar dessa armadilha que a elite propicia aos fracos. Saiba o senhor que esse clamor que brota das vidas ceifadas através do apoio que o senhor oferece às milícias, que virá a resposta a ti. Não demora e o senhor estará também abençoando armas que matam negros e pobres. O senhor abandonou sua Igreja para se aliar a Cézar e a Poncio Pilatos, este governador mesquinho e apequenado que vive lhe puxando saco. Eu tenho vergonha, mas também tenho pena do senhor.

A dor deste povo que sofre e clama e o lamento destas tantas pessoas ecoa e sempre chega aos ouvidos de Deus. Sabemos o que virá e isso é fruto de tuas omissões e eu tenho pena. Mas tenho mais pena ainda do povo que sofre sem pastor. Logo o senhor que tanto lhe foi dado e por sua preguiça e má vontade, nada fez com estes talentos. Que assuma então, aquilo que vem do Senhor, que tudo perdoa e tudo aceita, menos que não lhe devolvam aquilo que Ele deu para ser cuidado. E o senhor não apenas abandonou, como também ajudou a massacrar.

O senhor precisa saber que com seus gestos, continua a massacrar e magoar a fé de tantos e tantas pessoas. Não se trata de ideologia política Dom Orani. Trata-se de coerência com a fé que alimenta a alma, que é solidária com o corpo dos que sofrem, que está atenta às dores e lamentos do povo. Veja onde este homem que governa este país agiu para que tudo isso fosse minorado e quem sabe vai descobrir o tamanho da dor que o senhor causa ao povo brasileiro ao ajudá-lo a fingir que é cristão. Ele não é! E o senhor, precisa se converter e crer no Evangelho. É tempo de quaresma. O senhor sabe. E o Senhor também!

