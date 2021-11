Uma incompreensão sobre Ciro Gomes

Apoie o 247

Uma coisa a qual o eleitor de Ciro Gomes é indiferente é à influência da correlação de forças sobre as decisões políticas.

O melhor exemplo disso é o fetiche que ele tem com a capacidade administrativa do seu candidato e a sua solene desatenção com a anemia política do referido postulante à cadeira presidencial.

Na cabeça do eleitor de Ciro, as coisas são feitas por pura vontade aliada à capacidade gerencial do sujeito.

Dessa forma, o eleitor de Ciro acredita que uma pessoa que não controla nem o próprio partido vai, em aliança com o DEM e com o PSDB, conseguir transformar o Brasil numa China latino-americana, em apenas quatro anos.

Por sinal, o próprio Ciro Gomes tem consciência dessa sua fraqueza.

Tanto que ele vive a propalar que vai se utilizar do poder "quase imperial" do Presidente em início de mandato para executar suas propostas. Ele mesmo diz que tem seis meses para "consertar" o Brasil.

Noutras palavras: o que não for feito em até o 180º dia de governo fica para a próxima encarnação.

E Ciro aprofunda essa provável inviabilidade criando cisões com a Esquerda e atacando sistematicamente o maior partido do campo.

Quanto mais ele ataca o PT mais ele se torna dependente da dupla DemoTucana.

E isso é péssimo, porque, nem no mais panglossiano dos sonhos, pessoas como ACM Neto ou Eduardo Leite querem ver concretizado o país imaginado por Getúlio Vargas.

