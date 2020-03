Uma mentalidade desumanizada

Parte do empresariado brasileiro é tão miserável, pobre e avarenta que lhe resta somente dinheiro. Perdeu completamente a humanidade.

Em meio a pandemia que coloca de joelhos a humanidade, que conta seus mortos, e luta bravamente para conter o vírus e salvar vidas, percebemos o grau patológico da insanidade de alguns empresários que em nome do lucro, da ganância e da completa e inexorável falta de empatia com o próximo, só enxergam o mercado, as vendas e os dividendos.

A morte de um ser humano se apresenta como uma tragédia. Quando alcança inúmeros outros seres humanos, são apenas estatísticas.

Confinados em suas luxuosas e confortáveis residências, não imaginam que parte de nosso povo se amontoa em cômodos insalubres, pilhados de pessoas angustiadas com a falta de dinheiro, com as perspectivas sombrias e com medo.

Evidentemente que é real o impacto econômico, e que haverá sacrifícios enormes para superarmos este momento.

Mas a emergência é antes de tudo salvar vidas, e garantir o menor sofrimento possível. É humanizarmo-nos diante do imperativo que se apresenta de forma veloz e sem compaixão.

As imagens chocantes que chegam às nossas casas de caminhões carregando corpos, de hospitais lotados, de famílias destruídas não são capazes de comover esta parcela de empresários, que só têm dinheiro.

Não se trata apenas de uma gripezinha, como nosso inapto presidente falou, nem mesmo há exageros; trata-se sim de um vírus feroz que mata e muitos.

Essa mentalidade doentia evidencia o atraso espiritual, a desumanidade que alguns seres carregam e imaginam eles que a espécie humana é dividia em escalas de seres superiores aos outros.

Enxergam apenas as frias planilhas de suas empresas. São incapazes de sentir compaixão pelo próximo, são, pragmaticamente, despossuídos de humanidade e de qualquer altruísmo.

Ações dejetas de alguns empresários que perderam completamente o senso do ridículo, do abominável, e que através das redes sociais ou por outros meios, ameaçam a população de demissão, ou de simplesmente negar a gravidade, mostram de forma evidente a deterioração civilizacional dessas mentalidades.

Lamentavelmente percebemos que esses empresários não precisaram sofrer com uma epidemia tão severa. Não tiveram a oportunidade de exercer solidariedade, a compaixão com o próximo, nem mesmo o ensejo de atos de grandeza.

Desprezivelmente constatamos que estes já estão mortos e são apenas seres biológicos, porquanto foram acometidos da tragédia da morte de suas humanidades.

Falta a esses apenas a dignidade do sepultamento de suas pobres almas.

Somente possuíram dinheiro, mas perderam a humanidade.