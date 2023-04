Uma passadinha na farmácia

Apoie o 247

ICL

– Uma caixinha de aspirinas, por favor.

– Pois não. O senhor tem cadastro na farmácia?

– Tenho.

– Qual o CPF?

– 000 000 111 22-86

– Hummm, o desconto é muito pequeno. Tem cadastro no laboratório?

– Não.

– Quer fazer? É bem simples, e o desconto pode chegar em até 50%

– Vou fazer.

– Nome completo?

– Carlos Zenóbio de Melo.

– O CPF novamente, por favor.

– 000 000 111 22-86.

– Agora o RG.

– 123 456 789-0.

– Qual é o endereço do senhor?

– Rua Potirenbada, 58. Vila Ituverava. São Paulo, capital.

– CEP?

– 01010-10

– Complemento?

– Casa.

– Deixa eu ver o desconto que o laboratório está dando… Olha só, de 25 reais por 12, 50. Valeu a pena!

– Sim.

– Agora é fácil: só passar no caixa e apresentar esse papel aqui.

______________________________

– Boa tarde, senhor, são 12, 50. Cartão?

– Sim.

– Débito ou crédito?

– Débito.

– Digite a senha, por favor.

– Ok.

– Quer o recibinho do cartão?

– Não precisa.

– Nota Fiscal Paulistana?

– Sim, por favor.

– O CPF?

– 000 000 111 22-86.

– Certo.

– Sacolinha vai?

– Sim, uma.

– O senhor gostaria de contribuir com quatro reais e levar a revista em prol da Associação dos Protetores de Animais Silvestres?

– Gostaria, mas só tenho uma nota de 50.

– Não tem menor?

– Infelizmente, não.

– Então que tal levar o Rexona Extra Dry que está em promoção? Três frascos por 34, 15. E ainda vem loção pós-barba Bozzano de brinde.

– Não, não, obrigado.

– Estou sem troco no caixa. Pode ser no cartão novamente?

– Pode.

– Débito ou crédito?

– Melhor crédito.

– Quer parcelar a revista?

– Tem juros?

– Até em três vezes, não tem.

– Então pode ser três.

– CPF na nota?

– Sim.

– Repete o número, por favor.

– 000 000 111 22-86.

– Que bom, o senhor está com 1200 pontos na milhagem da loja. Tem direito a um crédito de 15 reais na compra. Quer descontar o valor da revista?

– Quero.

– Então eu vou desfazer a operação no cartão, um minutinho só.

– Certo.

– Ô Rejane! Rejane! Faz favor, desfaz a compra do senhor aqui no caixa 3? É, na 3. Entrou crédito no CPF dele.

– …

– Pronto. Repete o CPF, por favor.

– 000 000 111 22-86.

– Agora o RG.

– 123 456 789-0.

– Qual seria o endereço do senhor?

– Rua Potirenbada, 58. Vila Ituverava. São Paulo, capital.

– CEP 01010-10

– Complemento?

– Casa.

– Pronto, aqui está a sua sacola com as aspirinas e a revista.

– Só isso?

– Só isso mesmo, senhor. Viu como foi rapidinho?

