Uma queda de braço que pode custar vidas em Osasco

Uma disputa que foi parar na Justiça e pode trazer graves consequências para Osasco. Este é o cenário que se desenha com a queda de braço travada entre a Prefeitura de Osasco e o governo do estado para definir se a cidade permanece na fase amarela ou se será rebaixada para fase laranja do Plano São Paulo (com salões de beleza e academias fechados e restaurantes só com delivery).

Com uma das maiores taxas de letalidade por Covid19 do Brasil, 6,1%, Osasco já perdeu 657 vidas, o número de pessoas infectadas não para de crescer e já passa dos 10,8 mil casos confirmados. Há cerca de 15 dias na fase amarela, a falta de planejamento e o improviso característicos do governo Rogério Lins, fizeram com que a cidade fosse rebaixada, ou seja, comprovando que as ações da administração fracassaram e as mortes por Covid-19 voltaram a subir.

Sabemos da importância da retomada das atividades econômicas, porém, é necessário orientação e fiscalização das regras sanitárias, para que os comerciantes, trabalhadores e a população tenha segurança para percorrer as ruas e estabelecimentos da cidade.

Mas, ao invés de recuar e repensar os procedimentos de combate ao vírus, o prefeito resolveu desacreditar a ciência e peitar o comitê científico montado pelo governo estadual, solicitando a reclassificação na justiça.

Diante desse comportamento irresponsável, que coloca em risco a vida das pessoas algumas perguntas precisam de resposta. Por que Osasco não realiza testagem em massa? Por que não criaram um programa de auxílio aos comerciantes, empresários e moradores de Osasco?

O que fica evidente é que a atual gestão não tem preparo para lidar com essa crise sanitária. As ações tomadas não são eficazes para salvar vidas e nem a economia da cidade, e essa “teimosia” em entrar na justiça contra as autoridades estaduais e médicas só aumenta o risco de descontrole no combate ao vírus no município. Sem uma vacina que garanta a segurança de todos é necessário um gestor que tome as medidas corretas para preservar a vida de todos.

Se não bastasse tudo isso, Osasco ainda passou a ser destaque na grande imprensa com notícias envolvendo suspeita de desvio de recursos públicos, falta de prestação de contas das verbas destinadas ao combate à Covid-19 e com contratos irregularidades durante a pandemia.

Não quero politizar essa questão, mas para superar esse momento, precisamos de uma junção de ações e não de birra, ego ou improviso. Estamos ansiosos e preocupados com o futuro, mas a prioridade, é garantir o bem-estar, a segurança e a saúde de toda a população. É importante ter responsabilidade e respeito à vida.

