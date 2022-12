Uma só andorinha faz verão?

"Que o Exército Brasileiro expurgue as maçãs apodrecidas de suas fileiras, são os meus votos para 2023", escreve Hildegard Angel edit

Por Hildegard Angel, para o 247

O coronel reformado Marcelo Pimentel é a melhor fonte atual sobre os assuntos que concernem ao Exército Brasileiro e aos princípios que o regem, e devem ser rigorosamente cumpridos. Até por juramento.

A partir de Bolsonaro - militar ejetado do Exército por indisciplina, mentiras e por planejar atos de terror - tais princípios passaram a ser afrontosa e grotescamente desobedecidos e transgredidos por aqueles que deveriam zelar pelo seu cumprimento.

O mau exemplo, vindo de cima, prosperou em cadeia até a mais baixa hierarquia. E tudo isso de modo afrontoso, à luz do dia, sem compostura nem zelo.

O resultado aí está: o terrorismo interceptado ao mero acaso do destino, pois as autoridades com a competência de percebê-lo a tempo de evitar uma estrondosa tragédia ou não tinham colírio ou usam óculos escuros...

Uma das mais leves "infrações" ao código militar é mencionar a patente com fins políticos, como por exemplo fazer campanha eleitoral.

Nesta última eleição, contudo, vimos um verdadeiro festival de candidatos general M, coronel Y, capitão G, tenente Z. Vários deles eleitos fincados na irregularidade.

Quem não obedece às leis de sua própria Arma vai obedecer a quê?

Das duas uma, como na piada: ou cumpram-se as regras ou se locupletem todos.

Ao que vemos no horizonte próximo (e também no distante), o propósito é que a bagunça institucional continue na Casa de Noca.

Uma maçã podre apodrece o cesto inteiro. Que o Exército Brasileiro expurgue as maçãs apodrecidas de suas fileiras, são os meus votos para 2023.

E que a Aeronáutica e a Marinha façam igual, apesar de, aparentemente, a incidência em seus quadros ser em menor número.

Tudo isso em respeito às nossas Forças Armadas, à Nação, à Pátria e, sobretudo, ao povo brasileiro que elas juram defender, não atacar.

Os agradecimentos ao coronel Marcelo Pimentel, exemplo que bons militares existem, e disso não devemos duvidar, caso contrário o Brasil seria um caso perdido, fadado a sempre repetir os mesmos erros... (contém leve ironia)

Que os coronéis pimenteis se multipliquem, para a chance de um futuro honroso! Afinal, uma só andorinha não faz verão.

Terrorismo Nunca Mais!

Riocentro2 Jamais!

Desta vez não haverá Anistia!

#terrorismonuncamais

#anistianãomais

