Unidos, vencem — divididos, perdem: o padrão eleitoral oculto do campo democrático-popular nas eleições no RS

A esquerda foi maioria no RS — e, mesmo assim, perdeu: os dados explicam o porquê

A história eleitoral recente do Rio Grande do Sul revela um paradoxo que desafia o senso comum: a esquerda não perdeu por falta de votos.

Ao analisar os resultados das eleições entre 1982 e 2022, os dados mostram que o campo democrático-popular — formado por PT, PDT, PCdoB, PSB e PSOL —, quando somados todos os seus votos, foi maioria ou esteve muito próximo disso em diversos momentos decisivos. Ainda assim, acumulou derrotas importantes devido à sua fragmentação.

A explicação está menos no comportamento do eleitor e mais na dinâmica interna das disputas: quando esses partidos atuaram de forma fragmentada, perderam posições que estavam ao alcance. Quando se aproximaram ou convergiram, venceram — inclusive com margem confortável.

Não se trata de identificar qual partido é mais forte, mas de reconhecer um padrão consistente: a força eleitoral desse campo aparece com nitidez quando ele atua de forma unificada.

Essa constatação não é apenas retrospectiva. Em um cenário de avanço da extrema direita no Brasil e no mundo, ela ajuda a entender o que está em jogo nas próximas eleições — e por que a estratégia adotada pode ser decisiva.

Formação do campo: a fragmentação como afirmação de identidades partidárias

As eleições de 1982 inauguraram o ciclo democrático contemporâneo. Naquele momento, a fragmentação correspondia à afirmação de novas identidades partidárias.

PT e PDT emergiam como forças distintas, com bases sociais, trajetórias e identidades políticas próprias. O desempenho eleitoral refletia esse estágio: o PDT já competitivo e estruturado, enquanto o PT ainda se consolidava como força política relevante.

Em 1989, essa configuração atingiu seu ponto mais evidente: o PDT ultrapassou 60% dos votos no RS no primeiro turno presidencial, enquanto o PT permaneceu como força minoritária. No segundo turno das eleições presidenciais de 1989, no RS, Brizola transferiu integralmente seus votos para Lula. Em 1990, essa força se traduziu em poder com a vitória de Alceu Collares ao governo estadual.

Nesse período, a fragmentação cumpria uma função estruturante: consolidava as identidades políticas dos partidos do campo.

Transição de hegemonia e emergência de um novo polo

A partir de 1994, o cenário se alterou de forma significativa. O crescimento do PT reorganizou o campo democrático-popular e deslocou seu eixo de liderança.

Os dados indicam que, já nesse momento, a soma das forças progressistas colocava o campo em posição competitiva no estado. Em 1998, essa tendência se consolidou com a vitória de Olívio Dutra no governo estadual e com a superação da marca de 50% quando considerados os votos do campo agregado.

Aqui emerge um padrão que se repetirá ao longo das décadas: quando o campo se aproxima da unidade, ele se torna majoritário.

Essa eleição marcou também a transição de hegemonia: do ciclo brizolista para a liderança petista no Rio Grande do Sul.

O auge eleitoral e o paradoxo da fragmentação

Entre 2002 e 2014, o campo democrático-popular atingiu seu momento de maior força eleitoral.

Os dados foram consistentes: considerando os votos de todas as forças do campo, foram conquistadas a vitória presidencial em 2002 no estado, a vitória no governo estadual em 2010 no primeiro turno com Tarso Genro e desempenho superior a 46% no primeiro turno presidencial de 2014.

Ou seja, em diversos momentos, com os votos de todos os partidos do campo somados, ele já era majoritário antes mesmo da definição do segundo turno.

E, ainda assim, frequentemente se apresentava dividido nas disputas estaduais, perdendo eleições.

Esse é o paradoxo central da série histórica: uma base social consolidada coexistindo com uma estratégia eleitoral fragmentada.

O custo da fragmentação: um padrão empiricamente verificável

A partir dos anos 2000 — e de forma mais evidente na década de 2010 —, a fragmentação passou a produzir efeitos eleitorais negativos mensuráveis.

Em eleições como 1994, 2006, 2014, 2018 e 2022, a soma dos votos de todo o campo indicava potencial real de classificação ao segundo turno — e, em alguns casos, de vitória — caso houvesse convergência. A ausência de convergência levou a derrotas.

O padrão é consistente ao longo do tempo: o campo não perde por falta de votos, mas por falta de unidade eleitoral.

Mesmo em 2018, no momento de maior retração dos votos do campo, a base eleitoral não desaparece — ela se dispersa. Em 2022, há sinais claros de recomposição no volume dos votos, mas ainda sem tradução plena em unidade estratégica.

Não é sobre primazia partidária, mas sobre convergência eleitoral

Uma leitura apressada dos percentuais de votação de partidos do campo poderia transformar esses dados em uma disputa interna sobre qual partido possui maior densidade eleitoral. Essa interpretação, no entanto, é analiticamente equivocada.

A alternância de protagonismo — do PDT nos anos 1980 ao PT a partir dos anos 1990 — faz parte da dinâmica histórica do campo democrático-popular.

O dado central é outro: a força eleitoral decisiva emerge quando essas forças atuam de forma convergente.

Independentemente da liderança circunstancial, o desempenho agregado revela uma base social consistente, duradoura e eleitoralmente relevante. A questão estratégica não é a afirmação isolada de cada partido, mas a capacidade de traduzir essa base comum em maioria política efetiva.

De estratégia fundadora a limite eleitoral

A estratégia de candidaturas próprias foi fundamental na formação do campo democrático-popular.

Ela permitiu a construção de identidades políticas, a emergência de lideranças e a consolidação de bases sociais. Sem esse processo, o campo não teria atingido o nível de densidade eleitoral que apresenta hoje.

No entanto, os dados indicam uma mudança de contexto: o que foi necessário para construir o campo não é mais o que maximiza sua capacidade de vitória.

Nos ciclos mais recentes, a fragmentação deixou de cumprir uma função estruturante e passou a operar, em muitos casos, como um fator de limitação eleitoral.

2026: unidade estratégica em um cenário de avanço do fascismo

As próximas eleições ocorrem em um contexto distinto daquele que marcou a formação do campo democrático-popular. Não se trata mais de construir identidades partidárias ou ampliar reconhecimento social — esse processo, ao longo de quatro décadas, já foi realizado com êxito.

O que os dados mostram é que, no Rio Grande do Sul, o campo democrático-popular consolidou uma base eleitoral capaz de colocá-lo, de forma recorrente, acima de 40% dos votos e, em diversos momentos, acima da maioria absoluta quando considerado de forma agregada.

A questão, portanto, não é de expansão do campo, mas de unificação.

Esse ponto ganha ainda maior relevância diante do contexto político atual. O avanço de forças de extrema direita, com capacidade de organização e convergência eleitoral, e o praticamente desaparecimento do centro político, com sua adesão à direita, alteram as condições da disputa. Diferentemente dos anos iniciais da redemocratização, a fragmentação no campo democrático-popular deixa de ser apenas uma característica do sistema partidário e passa a produzir efeitos negativos diretos sobre a capacidade de vitória sobre o fascismo.

Nesse cenário, a decisão estratégica central não é mais afirmar candidaturas isoladas, mas traduzir uma base social já existente em maioria eleitoral efetiva, capaz de vencer o fascismo.

Síntese: base social consolidada, estratégia ainda inconclusa

A análise das eleições no Rio Grande do Sul entre 1982 e 2022 permite uma conclusão fundamentada.

O campo democrático-popular apresenta, de forma consistente, densidade eleitoral suficiente para disputar — e, em diversos momentos, vencer — as principais eleições no estado. Isso se verifica quando se observa o desempenho agregado das suas forças.

Ao mesmo tempo, a recorrência de disputas fragmentadas no campo produziu um padrão igualmente consistente: a perda de posições eleitorais em cenários nos quais a convergência poderia ter alterado o resultado.

Não se trata, portanto, de uma limitação estrutural do campo para vencer as eleições, mas de uma assimetria entre sua base social e sua incapacidade de se unificar eleitoralmente.

Em termos analíticos, a série histórica indica que o campo democrático-popular no Rio Grande do Sul não enfrenta um problema de viabilidade eleitoral, mas de unidade estratégica.

Essa distinção é decisiva porque desloca o centro do debate da disputa entre partidos do campo democrático-popular para a forma como a base social comum desse campo pode ser convertida — ou não — em maioria política.

O que está em aberto, à luz dessa trajetória, não é a possibilidade de vitória do campo democrático-popular. É a capacidade de organizar a unidade necessária para essa vitória.

Colaborou: Maria da Graça Pinto Bulhões

Nota metodológica

Os dados apresentados nas tabelas e nos infográficos deste artigo têm como fonte oficial o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir dos resultados consolidados das eleições no estado do Rio Grande do Sul.

As informações referem-se às votações válidas obtidas pelas candidaturas vinculadas ao campo democrático-popular — aqui entendido como a agregação de partidos como PT, PDT, PCdoB, PSOL e, quando pertinente, PSB — nas disputas para governo do estado, Senado e Presidência da República.

Com o objetivo de padronizar a apresentação visual e facilitar a leitura, alguns valores percentuais foram arredondados, sem prejuízo da consistência analítica ou das tendências observadas ao longo da série histórica. Nos casos em que o arredondamento foi aplicado, eventuais diferenças residuais em casas decimais não alteram a interpretação dos resultados.

Nos pleitos com segundo turno, foram considerados os resultados finais oficiais dessa etapa. Nos demais casos, quando inexistente, a informação é indicada conforme o padrão gráfico adotado.