Urgência no PL das Fake News só interessa à Globo

Como fundador e editor de um dos mais importantes sites independentes de notícias do País, o Brasil 247, com 11 anos de atuação no mercado, e da TV 247, discordo frontalmente do tom e do conteúdo da posição adotada pelo deputado Orlando Silva no debate sobre fake news.

O Google tem adotado um comportamento irresponsável e criminoso ao abusar do poder econômico para espalhar mentiras sobre o PL das Fake News. É uma empresa bilionária que só pensa no próprio lucro, não quer devolver nada à sociedade. TUBARÕES DA INTERNET! https://t.co/GQepXDdQPK — Orlando Silva (@orlandosilva) April 5, 2022

O PL das Fake News, que deveria evitar a desinformação nas eleições de 2022, acabou se convertendo também num projeto de regulação das big techs – o que é necessário. Mas um dos seus pontos, que trata da remuneração do conteúdo jornalístico, precisa ser melhor debatido.

Hoje, quem pressiona pela urgência na votação deste projeto, utilizando todos os seus veículos e editoriais, é o grupo Globo, cujo histórico de manipulação política e eleitoral é conhecido por todos os brasileiros minimamente conscientes.

A Globo tem pressa porque vem perdendo relevância. Por isso defende que o Brasil adote um modelo de remuneração de conteúdo semelhante ao da Austrália, que favoreceu um dos grandes monopólios de comunicação mundiais, que é o de Rupert Murdoch.

Qual é a urgência da votação deste tema agora, no apagar das luzes do governo Bolsonaro? Por que não debater democraticamente esta questão a partir de janeiro de 2023, com um novo governo ou mesmo com o atual reeleito?

Fora isso, este não é um debate maniqueísta, que coloca de um lado o "jornalismo profissional" e de outro o "tubarão da internet" Google. Com todos os seus defeitos, o Google fez mais pela democratização da informação no Brasil do que toda a mídia tradicional em sua história.

Graças à publicidade digital, liderada pelo Google, mas que conta com empresas concorrentes, muitos veículos de comunicação independentes floresceram no Brasil, sem depender do acesso ao grande capital. São financiados por assinaturas e pela publicidade que vem da sua audiência.

Isso não significa que não seja necessário debater a neutralidade dos algoritmos e a transparência dos mecanismos de busca, que afetam a audiência dos sites, assim como o combate à desinformação e ao discurso de ódio. Mas demonizar o Google neste momento só interessa à Globo.

Respeito o deputado Orlando Silva e me proponho a debater abertamente este tema com ele e com todos os atores envolvidos, mas lembro da velha máxima de Leonel Brizola: "se a Globo é a favor, eu sou contra".

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

