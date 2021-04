Vacina contra CPI

"A falta de oxigênio no Amazonas será uma das primeiras investigações da CPI da Covid, que se instala na próxima terça-feira", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia. "O que o governador do Amazonas, Wilson Lima, fez, homenageando em vez de criticar Bolsonaro e Pazuello é um tapa na cara dos brasileiros, sobretudo dos que perderam seus entes queridos" edit