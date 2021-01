Vacina gratuita para todas e todos! Viva o SUS

Em 07 de janeiro, o Brasil atinge a marca de 200 mil vidas ceifadas por Covid-19.

Até essa data 49 países já iniciaram a vacinação contra o Coronavírus. A inercia do governo federal em torno da vacinação da população brasileira se revela na série de medidas protelatórias para a aprovação da vacina, somada a postura do presidente e do Ministro da Saúde que coloca em dúvida a sua eficácia. O negacionismo da Covid-19 continua na busca da sua imunização.

Caso o Ministro da Saúde, general especialista em logística, tivesse fechado o acordo de compra com a Pfizer em agosto do ano passado, desde dezembro já teríamos vacina no Brasil, mas, certamente, não teríamos seringas para aplicá-las. As providências, de última hora, para aquisição de insumos para a vacinação fracassaram até o momento. No dia 07/01, o STF deu 5 dias para o que o general, especialista em logística, informe qual seu estoque de insumos - seringas e agulhas - para vacinação contra a Covid-19.

A boa notícia do dia 07/01 vem do Instituto Butantã, instituição pública associada a USP, com o anúncio do resultado da excelente eficácia da vacina CoronaVac que está sendo desenvolvida no Brasil. Agora é pressionar para o registro de uso emergencial saia o mais breve possível!

Ah! É bom sempre enfatizar que Instituição pública + Universidade pública + Ciência + SUS + servidores públicos + cientistas = mudam a vida, salvam vidas!

