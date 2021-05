Vacinados contra a ditadura

"A grande diferença entre democracia e ditadura é que na democracia o Estado é controlado pelo povo e na ditadura o povo é controlado pelo Estado", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Bolsonaristas foram às ruas no Dia do Trabalho com dois objetivos prioritários, os mesmos de seu ídolo: disseminar o coronavírus e derrubar a democracia.

O primeiro intento eles conseguiram, pois falta vacina; já contra o segundo os brasileiros estão vacinados.

A grande diferença entre democracia e ditadura é que na democracia o Estado é controlado pelo povo e na ditadura o povo é controlado pelo Estado.

