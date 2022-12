Vade retro satanás!

Apoie o 247

ICL

Por Davis Sena Filho

O falso profeta, o Messias desarranjado, o violento, o ídolo dos perversos e egoístas, letrados e iletrados, caipiras e cosmopolitas foi, inapelavelmente, derrotado com sua legião de golpistas, oportunistas, mentirosos, malfeitores e patriotários.

Meus amigos e minhas amigas, o nazista e racista, o homofóbico e genocida, o misógino e armamentista, o privatista e entreguista, o maledicente e miliciano, o ladrão e corrupto, e muito burro igual ao seu gado, cuja família é um quadrilha que compra imóveis e terras com dinheiro vivo, o que certamente é lavagem de dinheiro, fugiu para os Estados Unidos.

O nazifascista do Bozo é o pai das rachadinhas, cujo propósito é enriquecer ilegalmente por meio de tirar dinheiro de funcionários, bem como o patife trouxe a fome de volta, a inflação, a carestia de alimentos, energia elétrica, gás, óleo, e gasolina, bem como sabotou a educação e a saúde, as deixando desesperadas.

O satanás aumentou exponencialmente a miséria, a pobreza e a violência, além de vender o patrimônio público estratégico para o desenvolvimento do Brasil a empresários estrangeiros e brasileiros bilionários, mas sem quaisquer compromissos com o povo brasileiro.

O Bozo militarista com vocação para ditadorzinho bananeiro de terceiro mundo VIAJOU para Orlando (EUA), que é a terra amada da burguesia e pequena burguesia branca de alma escravocrata deste País, além de inculta, iletrada, ressentida, rancorosa, perversa e violenta, realmente fugiu do País.

Como todo fujão e covarde, o Bozo diabólico e líder de dementes e insanos que ficam à beira dos quartéis vestidos com as cores de periquitos e papagaios retardados e golpistas, tem medo de ser preso, de encarar a polícia, os procuradores e os juízes, bem diferente de seu adversário barbudo por quem o fascista foi derrotado, mesmo a usar criminosamente a máquina pública --- o poderoso Estado brasileiro.

A verdade é que tal chefe de um desgoverno militar e delinquente é muito valente cercado de 'machões' armados até os dentes, mas quando se trata de perder o poder, mesmo estando no poder, porque o Bozo safado é também um sujeito deletério e incompetente, agora se considera são e salvo daqueles que podem prendê-lo por causa de seus incontáveis crimes e delinquências.

Contudo, vos dizeis: o vagabundo, covarde, imensamente preconceituoso e violento irá ainda pagar pelos seus sórdidos e infames crimes. Isto vai. Ah vai. Já que tal vagabundo e malandro, além de golpista colonizado e usurpador ególatra fugiu para sua terra amada, os Estados Unidos, a voar num avião da Presidência da República, de forma a se favorecer mais uma vez em sua vida desditosa do dinheiro público, como o fez por toda sua lamentável, lastimável e criminosa existência, a única coisa a dizer no momento, porque em um dia não muito longe ele pagará com juros e correção monetária por toda destruição moral e patrimonial que esse indivíduo diabólico causou aos brasileiros e ao País, trata-se do seguinte: vade retro satanás! É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

