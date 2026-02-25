TV 247 logo
      Carlos Minc

      Carlos Minc

      Ex-ministro do Meio Ambiente. Deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSB

      1 artigos

        Vamos preservar o Rio Preto!

        Projeto aprovado na Alerj fortalece a proteção ambiental e impulsiona o turismo sustentável no Sul Fluminense

        Carlos Minc no Rio Preto (Foto: Divulgação)

        Vitória! Aprovamos um projeto de lei na Alerj que é uma antiga luta de ambientalistas do Sul Fluminense: o Rio Preto passará a ser área estadual de interesse turístico.

        O Estado do Rio de Janeiro tem 25 rios importantes, e apenas oito ainda podem ser salvos da poluição. O Rio Preto é um deles.

        Já aprovamos uma lei semelhante para o Rio Macaé, que o governador sancionou. Tornou-se uma lei fundamental para o turismo, para a pesca, para o lazer e para garantir água limpa.

        Conheço bem o Rio Preto. Ele nasce no Parque Nacional do Itatiaia, atravessa Itatiaia e Resende, passa pelas cachoeiras de Visconde de Mauá, verdadeiros patrimônios naturais, e deságua no Rio Piabanha, perto de Três Rios, fazendo divisa entre Rio e Minas.

        Quando fui secretário estadual do Ambiente, criamos o Parque Estadual da Pedra Selada, junto com a Estrada-Parque e três estações biológicas para proteger Mauá, Maringá e Maromba.

        Firmamos um pacto ecológico que conciliou saneamento, turismo sustentável e preservação. Funcionou porque uniu ecologistas, hoteleiros e moradores.

        Agora, queremos garantir o mesmo futuro para o Rio Preto!

