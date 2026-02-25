Vamos preservar o Rio Preto!

Vitória! Aprovamos um projeto de lei na Alerj que é uma antiga luta de ambientalistas do Sul Fluminense: o Rio Preto passará a ser área estadual de interesse turístico.

O Estado do Rio de Janeiro tem 25 rios importantes, e apenas oito ainda podem ser salvos da poluição. O Rio Preto é um deles.

Já aprovamos uma lei semelhante para o Rio Macaé, que o governador sancionou. Tornou-se uma lei fundamental para o turismo, para a pesca, para o lazer e para garantir água limpa.

Conheço bem o Rio Preto. Ele nasce no Parque Nacional do Itatiaia, atravessa Itatiaia e Resende, passa pelas cachoeiras de Visconde de Mauá, verdadeiros patrimônios naturais, e deságua no Rio Piabanha, perto de Três Rios, fazendo divisa entre Rio e Minas.

Quando fui secretário estadual do Ambiente, criamos o Parque Estadual da Pedra Selada, junto com a Estrada-Parque e três estações biológicas para proteger Mauá, Maringá e Maromba.

Firmamos um pacto ecológico que conciliou saneamento, turismo sustentável e preservação. Funcionou porque uniu ecologistas, hoteleiros e moradores.

Agora, queremos garantir o mesmo futuro para o Rio Preto!