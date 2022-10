Vamos vencer!

Apoie o 247

Por Miguel Paiva, para o 247

É muito estranho viver num país dividido, onde metade da população, ou quase, não pensa ou pensa como os fascistóides de direita, apesar do pleonasmo. O resultado da eleição não surpreende, mas choca. E depois da ressaca, pensando com mais calma vemos que faz sentido. A ideia do governo Bolsonaro era exatamente essa. Atacar a política, desfazer qualquer possibilidade de abstração, caprichar na mentira e afastar de vez a educação, a instrução e a cultura. Qual é o resultado? Este que vimos, uma parte do povo que mal consegue distinguir entre o bem e o mal, um eleitorado que elege o Pazuello, o Mário Frias e o Salles, pessoas que trabalharam contra esse povo mesmo.

Eles nem sabem porque votaram. A ideia é justamente essa, tirar qualquer possibilidade de entendimento nos atos políticos que vemos.

Que o mundo está virando para a direita sabemos, mas, ao mesmo tempo, temos aqui um fenômeno único que nos outros países não existe. Ele se chama Lula e pode reverter a história do planeta sendo eleito. Apesar de um congresso resistente, muita gente boa saiu vitoriosa e somando aos bem intencionados podemos até brecar as medidas mais destruidoras.

A ideia é esta, mas para isso precisamos eleger o Lula. Pela lógica, mas até a lógica, nesses tempos, tem perdido a lógica, ele vai se eleger. Mesmo com o voto hipócrita do Zema que no fundo acaba sendo um simpatizante da tortura, da violência e das armas, podemos vencer. Minas votou Lula e mesmo que o governador tenha feito um governo discutível ele é bolsonarista e interesseiro. E vai dormir com essa etiqueta o resto da vida.

Mas temos ainda uma fatia da população muito maior que os bolsonaristas. Temos o Nordeste, temos Minas, temos a Bahia, fortalezas eleitorais. Vamos conseguir mudar o rumo desta História, com H maiúsculo. Essa mesma História é construída no dia a dia e esse dia a dia pode ser nosso.

Fico triste, é claro, ao ver que o país tem medo da transformação. Mas é só parte dele. O resto, a maioria, quer e vamos conseguir. O problema não é o Bolsonaro estar no páreo. Era de se esperar. O grave é o pessoal que foi eleito na carona dele. Gente que destruiu a cultura, a saúde e o meio- ambiente. Mas isso importa pouco para esse pessoal. Acho que o que fica mesmo, para quem votou no Bozo e seus discípulos é o medo da transformação. O medo paralisa e só com educação vamos mudar esse comportamento. É uma questão de tempo e no caso de poucos dias. Vamos em frente. O segundo turno está aí e será nosso. Aí o Brasil começará a mudar, apesar dessa gente toda.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

