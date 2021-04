“ Velho Novo Começo”, (Re) significando nossas crenças

Em março de 2020, fomos afetados pela pandemia viral que causa a covid19 e com isso, muitos trabalhadores autônomos se viram em situação instável, onde a incerteza tomou conta da população.

Um dos segmentos afetados pela nova realidade foi a cultura. Trabalhadoras e trabalhadores, artistas, músicos, bailarinos, fazedores de espetáculos que dependem da aglomeração de público para que possam exercer seus trabalhos, tiveram que parar. Com isso, veio a crise e a dificuldade de sobrevivência dentro do próprio sistema que, já colocava seus obstáculos. Isso nos levou (forçadamente) a um novo olhar e uma nova forma de nos comunicar, expressar e realizar.

Novas ferramentas se incorporaram definitivamente na vida cotidiana da população, consequentemente se tornaram necessárias nos trabalhos de artistas e agentes culturais. Todo o processo de globalização já vinha apontando um novo caminho, conduzindo e convocando povos em todo o mundo para essa nova realidade. Lives, instagram, tik tok, conteúdo na web, redes sociais, exposição humana de costumes, streams, reuniões online, etc, acabaram por se firmar, tornando-se parte inseparável do ser humano.

Nós artistas, agentes culturais e profissionais de diversos segmentos estamos tendo que nos apropriar dessas ferramentas para que o sistema não nos engula novamente. Temos urgência de entender todos os processos que se darão a partir desse confinamento pandêmico e, utilizá-los a nosso favor. Ter como natural as novas formas de comunicação, implica em estudá-las e compreendê-las para que possamos tomar as rédeas desses novos veículos. Nunca foi tão atual a frase: O Artista vai onde o Povo está! Pois bem, assim tem sido. Com tudo que o ser humano adquiriu e atribuiu valores nos últimos tempos como celulares, computadores, tablets, entre outros equipamentos, nós artistas vamos aprendendo e achando os espaços para estarmos com o público nos cômodos de suas casas, automóveis e escritórios, levando o que temos de mais verdadeiro: A nossa Arte.

Do momento em que somos inseridos na vida social, passamos a ser comunicadores e receptores de informação, o que nos leva a experiências humanas, resultando na organização de novas formas culturais. Sem esquecer nossa ancestralidade, mas estando atentos para o novo que chega, devemos buscar a compreensão da realidade que se instala no mundo, assim como o poder público e seus gestores de políticas públicas. Vamos amar o passado, entendendo que o novo sempre vem.

No mais, pandemia se combate com muitas medidas, mas a comunicação é fundamental. Para isso precisamos de comunicadores eficientes e dispostos a conduzir as informações para o bem comum. Todas, todos e todes nós, somos e/ou devemos ser agentes em combate a covid19 e defensores do maior direito natural que temos: A vida.

Podemos e devemos salvar uns aos outros do inimigo invisível e dos genocidas e assassinos de plantão. Assim poderemos respirar melhor.

