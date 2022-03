Vem aí Festival Vermelho. O evento político-cultural mais importante do ano

Apoie o 247

ICL

Se tem uma atividade revolucionária no ano de 2022, além das eleições de outubro, é o festival multicultural do Partido Comunista do Brasil em comemoração aos 100 anos de sua existência, o Festival Vermelho, que traz o tema "Floresce a Esperança".

Será o primeiro festival internacional da esquerda no país e o partido promete uma programação com shows, mostra de cinema, debates, feira de produtos culturais e gastronômicos, expressões da pluralidade cultural brasileira e atividades políticas nos dois dias do evento principal. Além desse, diversos festivais e atividades correlatas ocorrem em todo o país nas comemorações dos 100 anos do PCdoB, como em Salvador, dia 19, o Bailinho dos 100 anos, no charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Para ver a programação completa nos estados clique AQUI.

O evento principal acontece nos dias 25 e 26 de março e a cidade escolhida foi Niterói (RJ) pela importância histórica do lugar para o partido, já que, no dia 25 de março de 1922, um pequeno grupo de trabalhadores fundou na cidade o Partido Comunista do Brasil e é na cidade berço que o partido reúne, não só sua imensa militância, mas todos, todas e todes alinhados com o pensamento progressista no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cidade de Niterói prepara, ainda no mesmo período, uma programação cultural paralela, de grande densidade artística, alusiva ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

A entrada será gratuita para todas as atividades do Festival, mas é necessário preencher o formulário de inscrição clicando AQUI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se você gostou da informação e quer ajudar o Festival compartilhe esta matéria com as hashtags: #festivalvermelho #floresceaesperança #festival #niteroi #pcdob #cultura #centariopcdob #100anospcdob

Redes Sociais:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://www.instagram.com/festival.vermelho

https://www.facebook.com/festivalvermelhobrasil

https://twitter.com/festvermelho

https://www.tiktok.com/@festival.vermelho

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.