Vem aí o 20º Congresso do Partido Comunista da China

José Reinaldo Carvalho, 247 - Em declaração recente que teve ampla difusão na mídia chinesa, o líder máximo do partido, o secretário-geral Xi Jinping, que é também presidente da República e da Comissão Militar Central, destaca que o Partido Comunista da China tem liderado todo o povo chinês nos esforços para superar as dificuldades e levar adiante as atividades com vistas ao desenvolvimento de longo prazo e enfrentar todos os desafios políticos, econômicos, ideológicos e ambientais.

O Partido Comunista da China e o país alcançaram grandes êxitos históricos e construíram uma sólida base para alcançar a meta da grande revitalização da nação chinesa.

O 20º Congresso do Partido vai abrir um novo capítulo na construção integral de uma nação socialista moderna, além de alcançar uma nova vitória do socialismo com características chinesas.

O congresso deve confirmar Xi Jinping como dirigente máximo do partido, nos postos de secretário-geral e presidente da Comissão Militar Central. No próximo ano, Xi deverá ser reeleito presidente da República Popular da China.

O Partido Comunista da China é a organização dirigente da sociedade chinesa, que desde o triunfo da Revolução da Nova Democracia em 1º de outubro de 1949, constrói seu próprio sistema democrático.

A estrutura básica do sistema político da China, sob a direção do Partido Comunista da China, assegura a prática do sistema de assembleias populares, o sistema de cooperação multipartidária, a consulta política e o sistema de autonomia das regiões étnicas.

O órgão supremo de direção do Partido Comunista da China é o congresso nacional que se realiza a cada cinco anos. Entre cada congresso nacional , o comitê central executa as resoluções adotadas no congresso nacional e dirige todas as atividades do partido.

O conceito de governo do PCCh tem como conteúdo essencial servir ao povo, governar pelo bem do povo, dirigir o país de modo científico, realista, democrático e legal, com honestidade, iniciativa, eficácia e inovação, capaz de promover a autorrenovação para aperfeiçoar seus métodos e servir à grande causa da revitalização nacional.

