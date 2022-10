Vendilhões do poder público

Apoie o 247

ICL

É nauseante perceber que a espécie humana aparenta estar em processo de putrefação.

A palavra de ordem é “cinismo”; cinismo que está se espraiando em meio à campanha de segundo turno das eleições 2022. Mulheres idólatras se unindo em torno de bezerros de ouro...e acusando o candidato do PT com impropérios em cultos evangélicos. Quem está com sangue nos olhos?

O desrespeito ao povo brasileiro vai desde a existência macabra de um orçamento secreto (sangrento) até a instalação de uma Reforma, que deforma seus funcionários públicos; com a possível e imoral perda da ESTABILIDADE, num ato ejaculatório nos direitos básicos desta classe imprescindível, ao bom funcionamento da tradicional máquina pública. Parece mesmo um filme de terror, com direito a esquartejamento do poder público

O Brasil está de pernas para o ar, há um reinado de artimanhas ocupando púlpitos em templos repletos de vendilhões.

Há intimidações de eleitores, através da lógica do voto de cabresto: que chega ao ponto de dar justa causa a quem não quiser nadar como “dois patinhos na lagoa”.

Senadoras eleitas enfatizam que episódios oníricos são realidade, e transformam devaneios em pregação. No entanto, a obscenidade assaz pecaminosa e comprovada é a desigualdade e a fome.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

