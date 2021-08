Vergonha impressa

A verdade é que deviam pintar o Palácio do Planalto. Seria mais barato, já que nos coloriram desde o golpe de 2016, cobrindo nosso rosto de branco, pintando sobrancelhas e olheiras exageradas, com uma grande boca vermelha cômica e uma bola vermelha no nariz. Isso porque no final, para ficarmos palhaços perfeitos, ainda falta um cenário combinandinho edit

Aqui estão agora os volantes mais birutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca, numa disputa pelo título de volante mais biruta do mundo. Aí estão eles se alinhando: A tanqueciata. A nova modalidade de tentar abarcar apoio popular através do desfile militar de seu poderio na frente do Congresso Nacional, no dia em que forçaram a votação do voto impresso, contou com Tanque M113 de 1960, Astros II de 1983, M114 de 1942, EE-9 cascavel de 1974, M60 Patton de 1961 e Leopard I de 1956. Alguns deles exibindo problemas no motor, que lembrava o alto-falante ligado falando: "Pamonhaaa, olha a Pamonhaaa fresquinha na sua porta!”.

A grande ideia que apoiadores dizem que foi coincidência de datas, pois todos os anos, são feitos exercícios entre as Forças armadas em várias capitais, com o objetivo de integrar os comandos entre as tropas, porém, o desvio para a esplanada, no dia da votação da PEC do voto impresso, com intuito de intimidar os parlamentares, foi uma das formas encontradas para essa finalidade. O que antes poderia ser uma ideia de demonstração de que as forças armadas estão apoiando o governo, se traduziu em um fiasco na concepção e na adesão dos espectadores. Ainda colocaram pentecostais para ligarem aos parlamentares para forçarem uma virada de intenção, mas em vão.

Por que essa experiência foi bizarra? Por que claramente a ideia estapafúrdia de implantação do voto impresso defendida pelo presidente para tentar controlar o sistema eleitoral, descontrola totalmente as ações de Bolsonaro e suas pautas ideológicas, que apenas conversam com seus apoiadores. Torna um caos o país com discursos e postagens na internet durante meses. Uma comissão rejeita a pauta do voto impresso, forçam a ida da votação em plenário, que mais uma vez derruba a questão. Para 2022, não existe mais chance de mudança de regra. Bolsonaro irá acatar essa decisão? Ele não tem mais chances legais para isso, apenas através de golpe.

Poder-se-ia pensar em um plano como a Máquina do Mal com o seu volante malicioso e cheio de más intenções... Dick Vigarista e o seu ajudante Mutley, sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Tumultuar até 2022 vai continuar até o dia das eleições. Ledo engano daqueles que acham que essa pauta irá terminar aqui. Mesmo sabendo que o golpe armado hoje em dia é mal visto no exterior, que investidores irão fugir, parceiros comerciais irão desfazer seu apoio e dessa forma, apressaremos nosso título de República das Bananas afetando absolutamente em tudo em relação ao funcionamento do país.

Penso que defenestrando a extrema direita do país em 22, levaremos, pelo menos, mais 10 anos de reconstrução do país para que esse quadro instalado possa voltar ao eixo. No momento, a pergunta que fica: Qual Regime que tem gente exilada, preso político, queima de arquivos, universidade sucateada, arte censurada, militares no poder, professores perseguidos e tanque nas ruas. Ditadura militar? Não, Brasil de Bolsonaro, 2021. O tumulto que temos diariamente seja pelo voto impresso, seja pela abolição das máscaras, seja a imposição da Lei de Segurança Nacional, temos um presidente que, sem apoio popular ou sem base no congresso, que se acha o Pinochet da cocada preta. Enquanto isso, o povo sofre sem vacinas, sem emprego, sem ciência e sem democracia.

A verdade é que deviam pintar o Palácio do Planalto. Seria mais barato, já que nos coloriram desde o golpe de 2016, cobrindo nosso rosto de branco, pintando sobrancelhas e olheiras exageradas, com uma grande boca vermelha cômica e uma bola vermelha no nariz. Isso porque no final, para ficarmos palhaços perfeitos, ainda falta um cenário combinandinho.

