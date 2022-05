Veto macabro

Apoie o 247

O termo cultura basicamente possui dois significados. Um deles se aplica a formação do homem. O outro é aplicado com relação ao modo de se viver e pensar, aquilo que chamamos de civilização. Com relação ao tema, disse Hegel que “um povo faz progressos em si, tem seu desenvolvimento e seu crepúsculo. O que se encontra aqui, sobretudo, é a categoria da cultura, de sua exageração e sua degeneração: para um povo, esta última é produto ou fonte de ruína”.

Durante o ápice da pandemia causada pela Covid-19, pessoas famosas do mundo artístico também foram atingidas e muitas delas se tornaram vítimas fatais. Entre elas, o imparagonável Aldir Blanc. O falecimento do compositor carioca, levou a aprovação de uma Lei que leva o seu nome. A mesma tem como finalidade, diminuir o impacto negativo na vida dos que desenvolvem atividades ligadas ao mundo da cultura. Depois de muita peleja, à lei foi sancionada pelo poder executivo.

Embora estejamos vivendo uma fase menos crítica da pandemia, muitas das atividades ainda não estão sendo exercidas de forma plena e no meio cultural não tem sido diferente, ao ponto que o Congresso Nacional entendeu que seria necessário aprovar a Lei Aldir Blanc 2. Com efeito, a mesma gerou no meio cultural o sonho de que a decisão do poder legislativo, seria suficiente para demonstrar que há harmonia entre os poderes, embora não é o que se tem assistido no momento.

Lamentavelmente, o que tem prevalecido em grande parte das decisões são resquícios de vaidade. Infelizmente, o governo optou pelo veto da lei, demonstrando que o mesmo se deu por causa de sua indisposição com o meio artístico. Na verdade, o problema é que qualquer opinião divergente vira animosidade, demonstrando que nem ele e parte dos seus asseclas, não sabem conviver com o contraditório.

Achando pouco da decisão tomada, embora o veto tenha sido publicado no dia 05 de maio do corrente ano, o veto foi decidido no dia anterior, ou seja, na data em que completara dois anos que o poeta Aldir Blanc faleceu.

