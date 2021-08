Jair Bolsonaro tem feito ‘de um tudo’ para conseguir aprovar o voto impresso, seja lá como e onde, no pé da orelha do Congresso afagando Arthur Lira, ou no grito no TSE enfrentado os ministros Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

A Comissão do Voto impresso na Câmara votou e derrubou, por 23 votos a 11, a proposta de instauração do voto impresso nas eleições. Ainda resta a Bolsonaro, a improvável possibilidade, de que a votação vá à plenário.

Essa derrota impõe a Bolsonaro o plano B, que é piorar ainda mais a sua imagem com o poder judiciário, para que os inquéritos nos quais é investigado, siga em frente e o torne inelegível para 2022, casse a sua chapa, não importa a qualificação, Bolsonaro quer e precisa da vitimização para justificar o confronto.

Bolsonaro sabe, por antecipação, que será derrotado nas urnas para qualquer um de seus futuros oponentes. Além das diversas pesquisas divulgadas na mídia, o governo tem a sua própria. Em absolutamente todas, Bolsonaro aparece derrotado.

A verdade libertará uns e levará outros para a prisão. O desespero maior do presidente é que, sem mandato, seus crimes, assim como os de seus filhos, serão investigados sem qualquer tipo de indulto ou perdão.

Sem apoio da cúpula militar, não resta nada mais a Bolsonaro a não ser assumir que é um vilão desdentado, um asshole que ainda desperta simpatia nos cercadinhos, um protagonista do caos e dos ignorantes descontentes, para que consiga arregimentar um, ou mais de seus braços de apoio, na tentativa patética de repetir a mal sucedida insurreição no Capitólio.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

