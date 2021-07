Vingança de Keynes sobre Tio Sam na crise global

Keynes, com sua genialidade exagerada, achou que encontraria o equilíbrio necessário para administrar o capitalismo tentando regulamentá-lo por meio do FMI e do Banco Mundial, criados em Bretton Woods, em 1944; já em 1971, Tio Sam mandou descolar o dólar do ouro; deu o cano no mundo, que ficou com papel de parede nas mãos, enquanto o metal brilhante foi sequestrado ao Forte Knox, guardado a 7 chaves, nos Estados Unidos.

O poder, como já dizia Mao Tse Tung, está na ponta do fuzil, e o próprio Keynes já havia, antes de Mao, previsto isso: "Penso ser incompatível com a democracia capitalista que o governo eleve seus gastos na escala necessária capaz de fazer valer a minha tese - a do pleno emprego -, salvo em condições de guerra; se os Estados Unidos se INSENSIBILIZAREM para preparação das armas, aprenderão a conhecer sua força.(Keynes em recado a Roosevelt, no New Republic, em 1936, citado por Lauro Campos, em "A crise da ideologia keynesiana", 1980, Campus). Se Washington acreditasse em equilíbrio neoliberal, os Estados Unidos jamais seriam potência mundial.

ECONOMIA DE GUERRA

Ou seja, a macroeconomia keynesiana é a guerra, a ponta do fuzil maoísta; a flutuação do dólar depois do descolamento do ouro consumou o perigo do desequilíbrio monetário global; a decisão americana, em 1971, praticada a partir de 1973, de deixar a moeda flutuar implicou em abertura geral dos países dependentes dos Estados Unidos ao capital externo, com liberação das suas contabilidades; em 1979, Paul Volcker, presidente do BC americano, subiria de 5% para 20% das taxas de juros, em nome da estabilidade do dólar, ameaçado pela inflação monetária global; Volcker jogou as dívidas corrigidas pelos juros americanos nas nuvens, e todos se lascaram; a ditadura militar no Brasil viria a cair, não por conta das reações internas de mobilização social, porque, até aquele momento, o nacionalismo militar levava o país adiante, mas por causa da crise monetária desatada por Washington para salvar o dólar da inflação.

A periferia capitalista mergulhada em dívida externa, produzida pela puxada violenta dos juros americanos, teve que desvalorizar suas moedas para tentar pagar os papagaios nos bancos americanos, aumentando exportações; na sequência Tio Sam baixou Consenso de Washington; os devedores teriam que vender os patrimônios que ergueram com dívidas externas, cortar gastos públicos, congelar salários e praticar o famoso tripé econômico neoliberal: metas inflacionárias, câmbio flutuante e superavit primário; a ordem imperial baixou sobre toda economia global, rendida à hegemonia do dólar.

CRISES MONETÁRIAS EM PENCAS

As crises monetárias que surgiriam a partir de então - Coreia, México, Rússia, Brasil etc -, nos anos 1980/90, prepararam os desastres que se acumulariam entre 1990 até 2008, quando emergiu bancarrota bancária, no pavoroso crash imobiliário; de lá para cá, o caos monetário se intensificou, porque o BC de Tio Sam aplicou a macroeconomia homeopática; em cima do aumento de liquidez produziu mais liquidez para evitar quebradeira dos bancos; o que Keynes temia aconteceu: os déficits em contas correntes que deveriam permanecer equilibrados pela ação de um Banco Central dos Bancos Centrais, com capacidade de emitir uma moeda global - o chamado bankor -, para corrigir distorções sobreacumulativas de riqueza, de um lado, e pobreza, de outro, jogaram o sistema capitalista na instabilidade global; na prática, depois do descolamento do dólar do ouro, em 1971, o sistema monetário de Bretton Woods entrou em colapso; sobreviveu-se, arrastando, até hoje, no compasso do seu enfraquecimento relativo constante decorrente da tendência geral do capitalismo de ir se afogando na insuficiência de consumo global que lhe persegue, desde o nascimento, como sentenciou Marx, em O Capital.

CONTO DO VIGÁRIO NEOLIBERAL

A China, que não caiu no conto do vigário do Consenso de Washington e adotou política nacionalista monitorada pelo Partido Comunista, sustentando supremacia do planejamento sobre o delírio anarquista neoliberal de continuar insistindo em livre mercado como solução, é a que, agora, está por cima da carne seca; as empresas de Tio Sam foram para lá, levaram capital e tecnológica, para dinamizar competição internacional chinesa, assegurando superávit chinês de 4 trilhões de dólares; vale dizer, as finanças abaladas de Tio Sam estão nos cofres de Pequim; nesse cenário, agravado pela pandemia do novo coronavírus, sem condições de sustentar a hegemonia do dólar, no cenário global, o que se espera, como lógica do processo de decadência americana, é isso que Belluzzo está falando nesse seu brilhante artigo - O Tempo de Keynes nos tempos do capitalistmo; faz-se urgente e necessário novo sistema monetário global, para a humanidade ter esperança de sobrevivência decente. Caso contrário, ela caminhará para guerra nuclear.

