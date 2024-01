Violência sexual contra prisioneiras palestinas desde 7 de outubro

Apoie o 247

Desde outubro, as autoridades sionistas prenderam 6255 homens e mulheres palestinos na Cisjordânia, elevando o número de pessoas dentro das celas para mais de 11000. Atualmente, existem 210 mulheres e menores, 355 crianças com menos de dezoito anos e 35 jornalistas. Sete prisioneiros foram martirizados como resultado de tortura direta e espancamentos até a morte, ou impedindo o prisioneiro de chegar ao hospital. Os ataques sexuais contra as mulheres atingiram um nível insuportável, e essas práticas bárbaras e internacionalmente proibidas devem ser expostas.

Observamos a hipocrisia da comunidade internacional quando se trata de prisioneiros, raptados e reféns palestinos. As discussões em reuniões internacionais e as declarações de funcionários referem-se apenas a reféns israelitas, e as agressões sexuais dizem respeito apenas a prisioneiras israelitas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, regressou e cumpriu a narrativa israelita, após ter sido atacado, assustado e exigido a sua demissão. Foi assim que abriu seu discurso na passada terça-feira, no alto nível da Sessão do Conselho sobre a situação no território palestino ocupado e a guerra em Gaza: “Nada pode justificar matar civis intencionalmente, feri-los, raptá-los ou usar violência sexual contra eles - ou lançar mísseis indiscriminadamente contra alvos civis. Exijo mais uma vez a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Entretanto, devem ser tratados com humanidade e autorizados a receber visitas e assistência da Cruz Vermelha.” A violência sexual refere-se apenas ao que os palestinos fizeram contra as mulheres israelitas e contra os reféns cuja libertação é exigida pelos 129 detidos em Gaza apenas pelas facções da resistência.

Os países ocidentais que reivindicam civilização, respeito pelos direitos humanos, igualdade, adesão à lei, respeito pelas mulheres e rejeição da tortura isentam a entidade sionista de todas essas obrigações.

Essas frases foram repetidas na maioria, senão em todas, as palavras dos representantes de países que apoiam a entidade sionista, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Canadá, Áustria, Austrália e outros. A Secretária-Geral para a Violência Sexual em Conflitos, Pramila Patten, expressou profunda preocupação com relatos de violência sexual contra mulheres e homens mantidos em cativeiro pelo Hamas. Ela também manifestou preocupação com civis ainda mantidos como reféns pelo Hamas, apelando à sua libertação imediata, segura e incondicional.

Respondendo a um convite do Governo de Israel para uma visita oficial, Patten acolheu a oportunidade de se reunir com sobreviventes de violência sexual relacionada ao conflito, incluindo reféns recentemente libertados, para ouvir suas vozes. Ao condenar inequivocamente os ataques do Hamas em 7 de outubro e expressar grande preocupação com relatos horríveis de violência sexual e atrocidades alegadamente cometidas por eles, Patten mostrou preocupação pelo grave trauma coletivo causado por tal brutalidade.

Quanto aos crimes cometidos pela entidade sionista contra civis palestinos, à tortura e assassinato dentro das prisões, e às humilhações que as mulheres palestinas enfrentam nas prisões e centros de detenção sionistas, ninguém parece se importar, nem Patten, nem o Procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, nem a Representante do Secretário-Geral para as Crianças e os Conflitos Armados, Virginia Gamba, nem a Representante Especial para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, Alice Weremo Nredito. Os países ocidentais, que reivindicam civilização, respeito pelos direitos humanos, igualdade, adesão à lei, respeito pelas mulheres e rejeição da tortura, isentam a entidade sionista de todas essas obrigações e a tratam como uma entidade acima da lei, da responsabilidade e da prestação de contas.

Darei alguns exemplos do que as mulheres palestinas estão expostas nas celas dos fascistas: desde a guerra de 1967, mais de 17000 mulheres e meninas entraram nas prisões sionistas. Estas mulheres representam setores vitais e essenciais do povo palestino, incluindo professoras, médicas, jornalistas, escritoras, e são eleitas para o parlamento e para os conselhos locais. São mães e algumas delas deram à luz filhos nas celas. Muitas entrevistas foram publicadas com as mulheres recentemente libertadas durante o período de trégua no final de novembro. A prisioneira libertada, que recentemente foi devolvida à detenção, Khalida Jarrar, compilou uma excelente pesquisa sobre o assunto, publicada pela Comissão Independente para os Direitos do Cidadão. O sofrimento do preso começa no momento da detenção, que geralmente ocorre à noite, quando são algemadas à presa e ela não pode trocar o pijama ou usar roupas de cobertura. Ela está com os olhos vendados, e os insultos e xingamentos mais obscenos são lançados contra a menina na frente de sua família, que geralmente fica amontoada em um quarto. A menina palestina é levada vendada ao centro de detenção para interrogatório. No caminho, é abusada e ouve ameaças de estupro. Ela é então colocada em um local para interrogatório prolongado, e aqui é despida e revistada minuciosa e degradantemente. A investigação é feita por homens, alguns dos quais tocam a mulher investigada, e um deles a ameaça de estupro, explicando os tipos de estupro. Em outros casos, membros da família do preso são presos e colocados no mesmo local, e os investigadores passam a usar palavrões que ofendem o pudor do preso, diante de seu pai ou irmão. Em outro caso, os investigadores revistaram cinco prisioneiras, todas nuas, como forma de degradar a sua dignidade. Eles foram solicitados a realizar movimentos que aumentavam o constrangimento e os sentimentos de humilhação. Uma das prisioneiras que estava completamente nua na prisão de Al-Jalama relatou que o interrogador estava fazendo perguntas vis sobre sua vida sexual e fazendo movimentos sexuais deliberadamente com uma investigadora que estava com ele durante a investigação, e proferindo palavras indecentes. Os interrogadores insultam intencionalmente símbolos religiosos, o que desperta a raiva da cativa, pois o interrogador insulta deliberadamente o Mensageiro, ou Deus, na frente da cativa, e zomba do seu hijab, e alguns deles o removem dela. Um dos investigadores apontou para uma prisioneira velada que ela estava usando o hijab para enganar o pai e que estava cometendo vícios por trás dele.

As mulheres também são punidas, privando-as de necessidades especiais, como toalhas, obrigando-as a lavar as roupas diariamente e a reutilizá-las antes de secarem. Os carcereiros informaram às prisioneiras da prisão de Damoun que tinham luz verde, após a operação de 7 de outubro, para fazerem o que quisessem com as prisioneiras, porque todos estavam prestando atenção ao que estava acontecendo em Gaza. Evitando que gritem e privando-as da pequena pausa durante a qual podem ver o sol. O conhecido advogado dos prisioneiros de Haifawi, Hassan Ebadi, confirma que as prisioneiras estão sendo fotografadas contra a sua vontade, e por vezes os soldados retiram o hijab, e o fotógrafo tira fotografias sem a permissão do prisioneiro. As celas das prisioneiras estão lotadas com um número maior do que a sala da prisão pode acomodar. Oito presidiárias são colocadas em uma sala e recebem uma refeição, que não é suficiente para duas pessoas. A comida é muito ruim e tem um odor que suprime o apetite. As mulheres também são impedidas de se reunir com advogados e de visitar suas famílias.

A verdade é que a entidade sionista está travando uma guerra genocida contra o povo palestino de várias formas, mas o objetivo é o mesmo, que é esvaziar a Palestina de sua população originária e confiscar suas terras. Esta guerra assume diversas formas que se complementam. Em Gaza, recorrem a massacres em massa contra toda a população, especialmente crianças e mulheres. Na Cisjordânia ocupada, praticam assassinatos, ataques, demolem casas, confiscam terras, expandem assentamentos ou constroem novos assentamentos e colocam milhares de mulheres, homens e crianças na prisão. Lá dentro, trabalham para silenciar a voz palestina e ameaçam punições severas, não para quem escreve sua opinião nas redes sociais, mas para quem comenta os escritos de outros ou demonstra qualquer tipo de simpatia pela corajosa resistência, e depois praticam esta guerra de extermínio nas prisões fascistas. Prendem milhares de pessoas e praticam os piores tipos de opressão, tortura, matança, fome e negligência médica. Eles procuram segurança e proteção nos cadáveres dos palestinos, e isso nunca acontecerá enquanto houver "homens entre este povo que tenham sido fiéis ao que fizeram com Deus, pois alguns deles o cumpriram, e alguns deles esperei e eles não mudaram nada." Estamos enfrentando uma grande transformação que nos levará em breve ao alvorecer da liberdade.

