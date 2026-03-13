Violeta Parra e o Chile diante da canção que agradeceu à vida antes da despedida

Há canções que parecem simples demais para carregar o peso que carregam. “Gracias a la Vida” nasce assim: quase doméstica, quase humilde, como se fosse apenas um inventário de afetos cotidianos. Mas basta ouvi-la com atenção para perceber que ali pulsa algo maior, quase insuportável. Escrita por Violeta Parra (1917–1967), a canção atravessou décadas como um hino à existência e, ao mesmo tempo, como uma confissão dilacerante. Não celebra a vida desde o conforto. Agradece desde a borda.

Os versos citados a seguir aparecem em tradução livre para o português, a partir da letra original em espanhol — um gesto necessário para aproximar o leitor brasileiro da força íntima da canção, sem apagar sua origem. “Graças à vida que me deu tanto”, diz o primeiro verso, com uma serenidade que engana. “Deu-me dois olhos que, quando os abro, distinguem perfeitamente o negro do branco.”

Há ternura, mas também um balanço final, como quem enumera o que teve antes de partir. Os versos seguem, um a um, como pequenas âncoras lançadas ao mundo: o ouvido que registra grilos e canários, a palavra que permite dizer mãe, amigo, caminho, o coração que pulsa entre risos e lágrimas. Nada é excessivo. Nada é ornamental. É a poesia da essência, dita com voz baixa.

Quando Violeta Parra compôs essa canção, em 1966, o Chile vivia um tempo de inquietação contida. Sob o governo de Eduardo Frei, o país experimentava reformas prometidas, tensões sociais crescentes e uma polarização que já se insinuava nas ruas, nas universidades e na cultura.

Era um Chile com a respiração em suspenso, dividido entre expectativas e frustrações, onde a arte popular começava a assumir um papel de consciência crítica. Violeta cantava nesse terreno instável, não como porta-voz ideológica, mas como alguém que recolhia, nota por nota, a dignidade invisível do povo.

A vida, porém, já pesava demais sobre seus ombros. Dificuldades financeiras persistentes, um amor desfeito de forma cruel, o esgotamento emocional e a frustração com o fracasso da carpa de La Reina — seu projeto mais ambicioso, sonhado como espaço vivo da cultura popular chilena — foram se acumulando como camadas de silêncio.

“Graças à vida que me deu o canto”, escreveu ela, talvez já pressentindo que a música era tudo o que restava quando as estruturas desmoronam.

Havia em Violeta um traço profundamente humano que a tornava vulnerável: a incapacidade de negociar consigo mesma. Era intensa, obstinada, inteira. Ria com o corpo todo e sofria da mesma maneira. Nos dias que antecederam sua morte, amigos perceberam o abatimento que já não se escondia. Em 5 de fevereiro de 1967, dentro da própria carpa de La Reina — símbolo máximo de seu sonho e de seu fracasso —, Violeta entrou em seu quarto simples, apoiou o violão perto da cama e disparou contra o próprio peito. Não deixou carta. Deixou canções.

A notícia se espalhou rapidamente pelo rádio. O país estremeceu em silêncio. O funeral, realizado em Santiago, foi comovente em sua sobriedade: artistas populares, estudantes, camponeses e anônimos caminharam juntos, muitos levando flores improvisadas, outros apenas a voz embargada. Cantou-se baixinho. Chorou-se sem espetáculo.

Só então muitos compreenderam que aquela mulher havia carregado quase sozinha a tarefa de preservar a alma musical do Chile.

Foi depois disso que a canção encontrou uma segunda travessia histórica ao ganhar a voz de Mercedes Sosa (1935–2009). Na interpretação da argentina, “Gracias a la Vida” deixou de ser apenas um adeus pessoal e tornou-se um rito coletivo. Mercedes cantava como quem sustenta o mundo por alguns minutos. Sua voz grave, ampla, sem adornos, transformava cada verso em matéria ética.

Não era performance. Era verdade.

A bela arte de Mercedes Sosa residia justamente nisso: cantar sem dominar a canção, deixando-se atravessar por ela. Ao entoar “Graças à vida que me deu tanto”, não apagava a dor de Violeta — ampliava-a, compartilhava-a, oferecia-a como abrigo. Em sua voz, a música virou memória, resistência e consolo para uma América Latina marcada por exílios, ditaduras e ausências.

Talvez por isso essa canção continue retornando, década após década, como se fosse sempre necessária. Porque lembra que a gratidão não nasce apenas da alegria. Às vezes, nasce da lucidez extrema diante da fragilidade.

Quando o tiro que lhe retirou a vida foi ouvido naquele fim de tarde de fevereiro, soou como se não fosse apenas um corpo a cair, mas como se a própria alma do Chile tivesse sido perfurada em seu coração mais profundo, atravessada por um estilhaço de silêncio e dor coletiva. Violeta Parra permanece viva porque ousou agradecer mesmo quando já não conseguia ficar. E Mercedes Sosa a eternizou ao nos ensinar que cantar, em certos momentos da história, é uma forma profunda — e comovente — de sobreviver.