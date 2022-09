Vitória de Lula está a caminho, mas olho vivo para a sujeira bolsonarista de última hora

Apoie o 247

Até mesmo a pesquisa Genial/Quaest aponta a vitória de Lula no primeiro turno. O resultado desse levantamento acaba tendo relevância especial porque o Quaest, como já comentamos aqui, utiliza em sua metodologia uma proporção de pobres (até dois salários mínimos) inferior ao do Ipec e do Datafolha. Daí vir apresentando intenção de votos menor em Lula.

Cresce, portanto, a expectativa de que “a boca do jacaré” se abra ainda mais nos últimos dias, levando Lula a liquidar a fatura no próximo domingo. Mesmo a burguesia industrial e financeira do país parece ter se rendido a esta evidência, dado o grande número de megaempresários que estiveram reunidos com Lula ontem em São Paulo.

Contudo, como não se enfrenta um adversário qualquer em uma disputa democrática, mas sim a bandidagem fascista, todo cuidado é pouco na reta final. É preciso guiar o veículo na ponta dos dedos, com máxima cautela, até a chegada ao destino.

Um alerta feito pelo experiente cientista político Antônio Lavareda, atualmente diretor do Ipespe, chama atenção: ele aponta o grave risco de o bolsonarismo apelar para pesquisas fakes de boca de urna (e até de véspera, acrescento eu) como elemento detonador da não aceitação do resultado por parte de Bolsonaro.

Aliás, essa armação já está em curso de forma parcial pelo suspeitíssimo Paraná Pesquisas, que insiste em indicar empate técnico, ou no modo desabrido e escancarado, através de uma excrescência chamada Brasmarket, que teve o atrevimento de divulgar pesquisa de sua autoria, na semana passada, com Bolsonaro bem à frente de Lula.

Certamente outros levantamentos fraudulentos inundarão as redes sociais neste fim de semana. Não podemos morder essa isca golpista. Para isso, não se deve comentar (nem que seja para criticar e denunciar), e muito menos compartilhar, este tipo de pesquisa criminosa, pois acaba gerando engajamento nas redes, amplificando seu alcance. O negócio é ignorá-las completamente.

Venceremos.

