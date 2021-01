Você é o produto

Caso pense nele e no futuro dos seus, é bom que fique atento para algo milenar: não há vácuo de poder porque não há vácuo de discurso. O poder e absolutamente todas as realidades sociais surgiram do discurso e somente dele edit

Reagir às instituições burguesas de acordo com o calendário do projeto burguês, diante dos chamados fatos da vida vivida, como a aliança de apoio da esquerda ao golpista, Baleia Rossi, não deve resolver muitas coisas, aliás, discutir a nobreza ou não dos sucessivos acontecimentos do status quo e de acordo com ele, tampouco. O que dizer das lacradas e contralacradas conceituais cuja polêmica é sempre uma minoria!? Bom, não é e nem pode ser o projeto dos progressistas.

São apenas distrações para esconder algo maior: a sociedade humana, por consequência o poder, sempre derivou de uma crença incutida no indivíduo. Desde o primeiro chefe tribal há algumas centenas de milênios, sabe-se que não há poder sem controle (tribal/estatal) sobre o que o povo acredita, seja ele nação ou não. Por isso o povo não está, não esteve e nunca estará liberto de uma narrativa pronta. Isso, definitivamente, nem faz parte do conceito de humanidade como conhecemos. O povo nunca está livre ou mesmo abandonado, ao menos na ordem do pensamento, muito pelo contrário, é o objeto a ser controlado ou não haverá poder.

Dos sacerdotes e replicadores de mitos, passando por Guttemberg, chegamos aos jornais e TVs e agora, de um jeito rápido, fácil e muito mais eficaz, via data bank das redes sociais, que nos conhece melhor que nós mesmos, ás redes sociais... O mundo do poder sempre incutiu no indivíduo - base de sustentação e por isso objeto desse poder - uma narrativa: os povos pré-históricos seguiam seus sacerdotes e mitos até surgirem os primeiros imperadores, dos imperadores aos papas até o mundo antigo ruir.

Depois deles foi a vez dos senhores feudais; como consequência das ameaças e invasões mouras chegou a vez dos Reis absolutistas, depois deles as revoluções da narrativa liberal, depois a narrativa fascistas e por fim a narrativa neo liberal. Portanto, não se engane: vc segue uma narrativa agora mesmo, ou não é um humano. Caso não se interesse com o seu futuro, ok, continue.

Caso pense nele e no futuro dos seus, é bom que fique atento para algo milenar: não há vácuo de poder porque não há vácuo de discurso. O poder e absolutamente todas as realidades sociais surgiram do discurso e somente dele.

Se você faz questão de não pensar em nada além das narrativas, não raro episódicas e de acordo com a chamada vida vivida, e você for maioria, as muitas sociedades dos humanos estarão condenadas a tristes releituras de si mesmas e o povo sempre estará mobilizado em favor daqueles que lhes impõem suas narrativas e com elas seus jugos

