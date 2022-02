“Você quer uma guerra entre a Rússia e a OTAN?”

Apoie o 247

Por Pepe Escobar, no Strategic Culture – Emmanuel Macron não é Talleyrand. Autopromovido como “jupiteriano”, ele pode ter finalmente descido à terra para uma visão realpolitik adequada enquanto ruminava um dos principais mandamentos do ex-ministro francês das Relações Exteriores: “Um diplomata que diz 'sim' significa 'talvez', um diplomata que diz 'talvez' significa 'não', e um diplomata que diz 'não' não é diplomata”.

Macron foi a Moscou para ver Putin com um plano simples de quatro etapas em mente: (1) Fechar um amplo acordo com Putin sobre a Ucrânia, detendo assim a “agressão russa”; (2) Apresentar-se como o Pacificador do Ocidente; (3) Aumentar a crítica à União Europeia e (4) Recolher todos os espólios e embalar a eleição presidencial de abril na França.

Considerando que ele quase implorou por uma audiência em uma enxurrada de telefonemas, Macron foi recebido por Putin sem honras especiais. O alívio cômico foi fornecido pelos histéricos da mídia tradicional francesa, incluindo “estrategistas militares”, evocando o esboço do “castelo francês” no Santo Graal de Monty Python enquanto reafirmava todos os estereótipos disponíveis sobre “rãs covardes”. A “análise” deles: Putin está “isolado” e quer “a opção militar”. Sua principal fonte de informações: o jornal da CIA de Bezos, The Washington Post.

Ainda assim, foi fascinante assistir – ah, aquela mesa muuuuuuito comprida no Kremlin: o único líder da União Europeia que se deu ao trabalho de realmente ouvir Putin foi aquele que, meses atrás, declarou a OTAN em “morte cerebral”. Assim, os fantasmas de Charles de Gaulle e Talleyrand pareciam ter se engajado em uma conversa animada, emoldurada pela economia crua, finalmente imprimindo ao “jupiteriano” que a obsessão imperial em impedir a Europa por todos os meios de lucrar com o comércio mais amplo com a Eurásia é um jogo perdido.

Após árduas seis horas de discussões, Putin fez uma citação que estará reverberando por todo o Sul Global por um longo tempo: “Cidadãos do Iraque, Líbia, Afeganistão e Iugoslávia viram como a OTAN é pacífica”.

Tem mais. O já icônico "Você quer uma guerra entre a Rússia e a OTAN?" – seguido pelo sinistro “não haverá vencedores”. Ou veja este, em Maidan: “Desde fevereiro de 2014, a Rússia considera um golpe de estado a fonte de poder na Ucrânia e não gostamos desse tipo de jogo.”

Sobre os acordos de Minsk, a mensagem foi contundente: “O presidente da Ucrânia disse que não gosta de nenhuma das cláusulas dos acordos de Minsk. Goste ou não – seja paciente, minha linda. Eles devem ser cumpridos.”

A “verdadeira questão por trás da crise atual”

Macron, por sua vez, enfatizou que “são necessários novos mecanismos para garantir a estabilidade na Europa, mas não revisando os acordos existentes, talvez novas soluções de segurança sejam inovadoras”. Portanto, nada que Moscou não tenha enfatizado antes. Ele acrescentou: “A França e a Rússia concordaram em trabalhar juntas em garantias de segurança”. O termo operativo é “França”. Não o governo dos Estados Unidos.

A rotação anglo-americana insistiu que Putin havia concordado em não lançar novas “iniciativas militares” – enquanto mantinha calado o que Macron prometeu em troca. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não confirmou nenhum acordo. Ele apenas disse que o Kremlin se envolverá com as propostas de diálogo de Macron, “desde que os Estados Unidos também concordem com elas”. E para isso, como todos sabem, não há garantia.

O Kremlin vem enfatizando há meses que a Rússia não tem nenhum interesse em invadir o buraco negro de fato na Ucrânia. E as tropas russas retornarão às suas bases após o término dos exercícios. Nada disso tem a ver com “concessões” de Putin.

E então veio a bomba: o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire – a inspiração para um dos personagens principais do novo livro de Michel Houellebecq, Anéantir – disse que o lançamento do Nord Stream 2 “é um dos principais componentes da diminuição das tensões na fronteira russo-ucraniana”. O talento gaulês formulou em voz alta o que nenhum alemão teve coragem de dizer.

Em Kiev, depois de sua passagem por Moscou, parece que Macron disse corretamente a Zelensky para que lado o vento sopra agora. Zelensky confirmou apressadamente que a Ucrânia está pronta para implementar os acordos de Minsk. Ele também disse que espera realizar uma cúpula no formato da Normandia – Kiev, as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, Alemanha e França – “no futuro próximo”. Uma reunião de assessores políticos no formato da Normandia acontecerá em Berlim na quinta-feira.

Em agosto de 2020, eu já estava apontando para onde estávamos indo no tabuleiro de xadrez. Algumas mentes afiadas no Beltway, enviando e-mails para suas redes, notaram em minha coluna como “o objetivo da política russa e chinesa é recrutar a Alemanha em uma aliança tripla, unindo a massa de terra eurasiana à la Mackinder na maior aliança geopolítica da história, trocando o poder mundial em favor dessas três grandes potências contra o poder marítimo anglo-saxão”.

Agora, uma fonte de inteligência do Deep State de muito alto nível, aposentada, indica o âmago da questão, apontando como “as negociações secretas entre a Rússia e os EUA se concentram em mísseis que vão para a Europa Oriental, enquanto os EUA dirigem freneticamente para completar seu desenvolvimento de mísseis hipersônicos.”

O ponto principal é que se os EUA colocarem esses mísseis hipersônicos na Romênia e na Polônia, como planejado, o tempo para eles chegarem a Moscou seria 1/10 do tempo de um Tomahawk. É ainda pior para a Rússia se eles forem colocados no Báltico. A fonte observa que “o plano dos EUA é neutralizar os sistemas de mísseis defensivos mais avançados que selam o espaço aéreo da Rússia. É por isso que os EUA se ofereceram para permitir que a Rússia inspecione esses locais de mísseis no futuro, para provar que não existem mísseis nucleares hipersônicos. No entanto, isso não é uma solução, pois os lançadores de mísseis Raytheon podem lidar com mísseis ofensivos e defensivos, então é possível se infiltrar nos mísseis ofensivos à noite. Assim, tudo requer observação contínua.”

A linha de fundo é dura: “Esta é a verdadeira questão por trás da crise atual. A única solução é não permitir locais de mísseis na Europa Oriental”. Isso é uma parte essencial das demandas da Rússia por garantias de segurança.

Navegando para Bizâncio

Alastair Crooke demonstrou como “o Ocidente está descobrindo lentamente que não tem nenhum ponto de pressão contra a Rússia (sua economia é relativamente à prova de sanções) e suas forças armadas não são páreo para a Rússia”.

Paralelamente, Michael Hudson mostrou conclusivamente como “a ameaça ao domínio dos EUA é que a China, a Rússia e o coração da Eurasian World Island de Mackinder estão oferecendo melhores oportunidades de comércio e investimento do que as disponíveis nos Estados Unidos com sua demanda cada vez mais desesperada por sacrifícios de sua OTAN e outros aliados.”

Muitos de nós, analistas independentes do Norte e do Sul Global, temos enfatizado sem parar há anos que a crise em andamento depende do fim do controle geopolítico americano sobre a Eurásia. Ocuparam a Alemanha e o Japão impondo a submissão estratégica da Eurásia de oeste a leste; a OTAN em constante expansão; o sempre desmultiplicado Império das Bases, todos os contornos do almoço grátis de mais de 75 anos estão desmoronando.

O novo groove é ajustado ao ritmo das Novas Rotas da Seda, ou BRI; o poder hipersônico inigualável da Rússia – e agora as demandas inegociáveis ​​por garantias de segurança; o advento do RCEP – o maior acordo de livre comércio do planeta unindo o Leste Asiático; o Império praticamente expulso da Ásia Central após a humilhação afegã; e mais cedo ou mais tarde sua expulsão da primeira cadeia de ilhas no Pacífico Ocidental, completa com um papel de protagonista para os mísseis chineses DF-21D “carrier killer”.

O MICIMATT (complexo militar-industrial-congressional-inteligência-mídia-academia-think tank), cunhado por Ray McGovern, não foi capaz de reunir o QI coletivo para sequer começar a entender os termos da declaração conjunta Rússia-China emitida em um já histórico 4 de fevereiro de 2022. Alguns na Europa realmente o fizeram - sem dúvida localizado no Palácio do Eliseu.

Este esclarecimento esclarecedor foca na interligação de algumas formulações-chave, como “relações entre Rússia e China superiores às alianças políticas e militares da época da Guerra Fria” e “amizade que não tem limites”: a parceria estratégica, com todos os seus desafios pela frente , é muito mais complexo do que um mero “tratado” ou “acordo”. Sem uma compreensão mais profunda das civilizações chinesa e russa e seu modo de pensar, os ocidentais simplesmente não estão equipados para enfrentá-las.

No final, se conseguirmos escapar de tanta desgraça e melancolia ocidentais, podemos acabar navegando em um remix distorcido de Sailing to Byzantium de Yeats. Podemos sempre sonhar com os melhores e mais brilhantes da Europa finalmente navegando para longe das garras de ferro do espalhafatoso Excepcionalistão imperial:

“Uma vez fora da natureza, nunca tomarei / Minha forma corporal de qualquer coisa natural, / Mas tal forma como os ourives gregos fazem / De ouro martelado e ouro esmaltado / Para manter um imperador sonolento acordado; / Ou colocado sobre um ramo de ouro para cantar / Aos senhores e senhoras de Bizâncio / Do que é passado, ou passando, ou por vir.”

