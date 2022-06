Voltando ao parque

Depois de quarenta e nove anos, o Ave Sangria recentemente, retornou ao palco do Teatro do Parque edit

Era início dos anos 90, quando nos corredores do Jornal do Commercio, ao lado do saudoso Cristiano Donato, indaguei do vocalista do Ave Sangria, por qual motivo o grupo não voltava aos palcos? Os anos se passaram e no séc. XXI, o grupo retornou majestosamente com uma apresentação no Teatro de Santa Isabel, em 2014, mas sem sua formação original, estando ausente Agrício Noya (questão de saúde) e Israel Semente Proibida que já havia falecido.

O show memorável que marcou o reencontro do grupo, deixou claro que os antigos fãs estavam desejosos em ouvi-los além de um grande número de jovens admiradores que reconhecem a importância e a peculiaridade do trabalho da maior banda psicodélica do Nordeste e quiçá do Brasil.

Depois de quarenta e nove anos, o Ave Sangria recentemente, retornou ao palco do Teatro do Parque em um show que procurou homenagear o saudoso Paulo Rafael que nos últimos anos era o único guitarrista, já que Ivson Wanderley (Ivinho), faleceu no ano de 2015.

Vale salientar que da formação original o grupo conta apenas com Marco Polo e Almir de Oliveira. Em tempo de muita controvérsia política, o grupo ressurgiu demonstrando que continua se portando de maneira crítica com relação ao campo político nacional e com competência e comprometimento, arrebanhando admiradores por onde passa.

