Vômito de Vera Magalhães é alentador e falta agora a sua autocrítica

Não deixa de ser alentador que Vera Magalhães tenha vomitado com as bestialidades do Bolsonaro, porque ela finalmente sentiu o mesmo que eu senti quando ela e seus colegas, empregados da Globo, SBT, Record, Band, Estadão, Folha etc aplaudiam ou acobertavam as bestialidades repugnantes do Bolsonaro e seus milicianos porque tinham como alvo o PT, Lula, Dilma, Haddad, petistas e a esquerda.

Lamento que ela tenha entendido tarde demais que, com seu "jornalixo", estavam abrindo as portas do inferno para a saída do monstro que agora os atormenta e ameaça.

Mas a Vera – assim como seus colegas que antes aplaudiam Bolsonaro e suas milícias – podem agora se redimir, e fazer jornalismo de verdade, mostrando que Bolsonaro representa uma ameaça ao pouco que resta de Estado de Direito e, sobretudo, mostrando que o canalha Sérgio Moro [o juiz ladrão e capanga de milicianos, como disse Glauber Braga] é tão nefasto e ameaçador ao país e ao Estado de Direito quanto seu chefe miliciano.

A Vera Magalhães e seus colegas arrependidos serão muito bem vindos no combate ao fascismo.

Mas antes, por favor, façam a devida autocrítica e se juntem a nós na defesa da democracia contra o fascismo.