Voto de protesto nos Estados Unidos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Os resultados das eleições primárias realizadas em diversos estados na “super terça-feira” carimbaram a escolha de Joe Biden e Donald Trump para representarem seus partidos na eleição presidencial de novembro.

Alguns sinais de alerta, entretanto, foram acesos nas duas campanhas, atentas a uma eleição presidencial com uma característica quase inédita: um ex-presidente candidato a um novo mandato após ter sido derrotado na eleição anterior (o que ocorreu apenas quatro vezes, sendo que apenas uma vez este candidato foi vencedor – Grover Cleveland, em 1892). Por outro lado, a história mostra que presidentes em exercício que tiveram sua candidatura desafiada dentro do próprio partido acabaram não sendo reeleitos – como foi o caso com George Bush, desafiado por Pat Buchanan e derrotado por Bill Clinton em 1992, ou com Jimmy Carter, desafiado por Ted Kennedy e derrotado por Ronald Reagan em 1980, entre outros. E embora Trump não seja um presidente concorrendo à reeleição, seu retorno após quatro anos nos permite fazer tal comparação.

continua após o anúncio

O fato é que apesar de já ter conquistado 1059 delegados, contra apenas 90 de Nikki Haley, a desafiante tem obtido consistentemente cerca de 30% dos votos nos estados em que houve primárias – o que não se reflete em delegados devido à política de “o vencedor leva tudo” (winner taks all) que rege as eleições e as primárias na grande maioria dos estados.

Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA na ONU durante dois anos no governo Trump, obteve seus votos especialmente entre a população educada dos subúrbios das grandes e médias cidades – cidadãos cansados do estilo não presidencial e autoritário de Trump, que em pesquisas de boca de urna (à proporção de 70 a 80%) recusaram-se a declarar apoio ao ex-presidente, e podem migrar para Biden ou rumo à abstenção. Além disso, deve-se considerar o efeito que podem desempenhar os quatro processos criminais em que Trump é indiciado.

continua após o anúncio

Por outro lado, a situação de Joe Biden não é menos preocupante. Embora os dados econômicos revelem que o país está em crescimento e o desemprego em baixa, a extrema concentração de renda e a inflação não permitem à maioria da população trabalhadora ter a sensação de melhoria econômica. Além disso, o apoio explícito a Israel na promoção da guerra de limpeza étnica na Palestina, com o fornecimento de armas e o apoio diplomático, vem alienando uma grande parte da população jovem estadunidense, além da população de origem árabe, que obviamente posiciona-se contra a política de Biden e vem promovendo a votação em “Não comprometido” (uncommited) nas primárias. Assim como para Trump, essa votação (variando entre 15 e 20% nos estados) não ameaça os delegados necessários para que seja indicado como candidato do partido, mas fragiliza sua candidatura. Neste caso, o aspecto positivo (ou menos negativo) é que os eleitores desencantados quanto à política pró-sionista de Biden podem ter certeza que a de Trump é ainda pior, não apenas com o apoio explícito a Israel, mas também com a desumanização dos palestinos (o que Biden evita). Neste sentido explica-se a recente ajuda humanitária enviada pelo governo estadunidense aos cidadãos palestinos, que enfrentam uma crise humanitária sem precedentes em Gaza. Uma operação de marketing destinada a aplacar o descontentamento daqueles que votaram “não comprometidos” nas primárias, e que não esconde a realidade de que permanece o apoio militar e diplomático do governo de Joe Biden à limpeza étnica promovida por Israel.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.