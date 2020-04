Vou ver de camarote os ratos se digladiarem

Por Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia



A coletiva de Jair Bolsonaro, na verdade, uma encenação bizarra da Santa Ceia, serviu para mostrar ao País que, a partir de agora, está aberta a temporada de caça a Sergio Moro pela milícia virtual comandada por Carluxo, o 02.



O problema é que Moro já começou no tabuleiro de War com a Ásia, a Europa e a Oceania, enquanto Bolsonaro continua na obrigação permanente de destruir o exército vermelho.



A edição de ontem do Jornal Nacional, a qual assisti, na íntegra, contrariando ordens médicas, foi o resgate de Moro pelo Grupo Globo. Até então, a família Marinho vivia o dilema de preservar a imagem do ex-juiz, ao mesmo tempo em que travava uma guerra particular com Bolsonaro.



A partir de ontem, a Globo sentiu-se liberada para voltar a amar Moro louca e incondicionalmente. William Bonner quase teve um orgasmo. Não quero nem pensar como vai ser essa loucura, daqui em diante, naquela bancada hormonal da Globo News.



A coisa foi tanto e de tal forma, que as provas que o JN "exigiu" de Moro sobre as acusações de Bolsonaro, no tocante ao imbroglio do STF, vieram em forma de telas de WhatsApp.



Sim, como aquelas da #VazaJato, liberadas aos borbotões, a partir de conversas no Telegram, pelo The Intercept Brasil, as quais Moro e a Globo se apressaram em desqualificar.



Em uma delas, o presidente insiste na troca do diretor geral da PF, por conta de uma matéria de "O Antagonista" - não por acaso, porta-voz oficial do morismo e da supremacia branca tupiniquim.



Em outra, Moro dedura Carla Zambelli, deputada neofascista, bolsonarista tresloucada, de quem o ex-juiz foi, recentemente, padrinho de casamento, com direito a discurso e tudo.



Em suma, nada de novo no front. Moro provou, outra vez, que é traíra e que provas não são o seu forte.



Eu, de minha parte, vou ficar um tempo de camarote, vendo esses ratos se digladiarem.



Aconselho à esquerda fazer o mesmo.

