Wellington Dias na CPI é péssima notícia para Bolsonaro

Por Alex Solnik

Embora não esteja sob investigação da Polícia Federal, o governador Wellington Dias (PT-PI) também irá depor à CPI da Covid, por ser o representante do consórcio do Nordeste, grupo de governadores daquela região que respeitam as diretrizes internacionais de combate à pandemia e lutam para viabilizar o acesso à vacina Sputnik e preservar a democracia e as boas relações internacionais com todos os países.

Pode parecer perseguição, mas é o oposto: ele estará à vontade para mostrar algo que ele vive diariamente: o desleixo e a negligência de Bolsonaro em todos os momentos da pandemia, e sua obsessão por contaminar o maior número possível de brasileiros e atrapalhar a compra de vacinas.

Vai ser mais um dia de cão para Bolsonaro.

