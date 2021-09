XP não é séria, pois cúmplice do bolsonarismo, partidária do golpismo e retrato do subcapitalismo brasileiro

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Davis Sena Filho

A XP está muito descontente, digamos até indignada e irada com os resultados de suas próprias pesquisas eleitorais. E tudo isso, caros leitores, por causa da liderança de Lula como candidato a presidente em suas apurações, por intermédio de profissionais treinados para exercer suas funções, que de pesquisa em pesquisa da XP indicavam a liderança do candidato do PT quanto à corrida eleitoral de 2022.

Além disso, e repetidamente, os números e índices apurados pelos técnicos da XP indicavam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ex-capitão ainda no primeiro turno, além de vencer também no segundo turno com folga contra qualquer candidato, inclusive o preferido do dono e dos acionistas da XP, o presidente considerado fascista e desequilibrado pela comunidade internacional e por grande parte da sociedade brasileira, Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Por isto e por causa disto, a XP, que comprovou, ipsis litteris, que não é séria, pois cúmplice do atraso e do retrocesso histórico do bolsonarismo, bem como alma do golpismo e do subcapitalismo brasileiro, decidiu dar fim às suas pesquisas porque simplesmente o virtual candidato Lula lidera a preferência da população para ser presidente, assim como Bolsonaro está bem atrás do político de esquerda, o que, sobremaneira, deixou os clientes bolsonaristas da XP inconformados com os resultados das pesquisas.

Por fim, o proprietário da XP, Guilherme Benchimol, igualmente partidário do presidente de extrema direita e ultraliberal, Jair Bolsonaro, também ficou insatisfeito e furibundo com os resultados e, com efeito, resolveu não mais fazer pesquisas, a agir como um garoto mimado e malcriado, o que não surpreende a ninguém deste País fadado ao fracasso e dominado por uma "elite" econômica considerada a mais jeca, brega, atrasada, estúpida, ignorante, perversa e violenta, mas, sobretudo, subalterna e subserviente aos capitalistas e governos norte-americanos. A "elite" brazuca, a que sempre faltou-lhe vergonha na cara.

A "elite" privilegiada, endinheirada, e portadora de um sórdido complexo de vira-lata, desprovida historicamente de projeto de País e programas de governo, o que faz de seu reacionarismo de essência escravagista o instrumento para impedir o desenvolvimento do Brasil e combater os avanços sociais e de cidadania de seus trabalhadores, estudantes, aposentados e minorias, em uma luta de classe sem trégua e eterna.

PUBLICIDADE

E por quê? Porque a finalidade é manter suas opulências e riquezas pornográficas, benefícios e privilégios ilimitados, por gerações e gerações, sendo que a maioria, bem como seus filhos, ganha muito dinheiro no Brasil e mora no exterior, evidentemente, pois, apesar da tibieza intelectual, esse tipo de "cidadão de bem" é malandro e decorou com "louvor" os algoritmos relativos à safadeza, esperteza e iniquidade.

Agora, depois de Guilherme Benchimol e seus clientes adeptos do fascismo de Bolsonaro e de sua política econômica criminosamente concentradora de renda e riqueza baterem os pés, creio eu que emburrados e raivosos, resolveram a seus bel-prazeres, porque homens e mulheres ricos e acostumados a "fazer e acontecer" no pardieiro que se transformou o Brasil para que esse tipo de gente transformasse o "País inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro", como dizia o poeta Cazuza, e resolvesse não aceitar a pesquisa eleitoral realizada pela própria empresa XP. É surreal!

A mentalidade subdesenvolvida do empresariado brasileiro, de seus sócios, além de investidores e parte dos clientes retrata com precisão o porquê de o Pais ser subdesenvolvido e portador de miséria intelectual e pobreza de espírito de forma ampla e irrestrita, sem esquecermos jamais as nossas realidades sociais e econômicas que envergonham até o satanás, pois o Brasil é um País recordista em escravidão, que chegou a 300 anos no tempo, assim como a sociedade brasileira é pródiga em injustiça social, a serem a fome, a miséria e a violência tão alastradas pelos quatro cantos do País, que se apresentam como epidemias que envergonham a condição humana.

PUBLICIDADE

Por sua vez, Guilherme Benchimol e seus clientes nervosinhos por Bolsonaro estar até o momento muito atrás nas pesquisas, resolveu encomendá-las, como se terceirizá-las fosse mudar a realidade dos fatos e a verdade do que se apresenta na esfera político-eleitoral. Afinal, não somente a XP, mas inúmeros institutos de pesquisa, vários deles conhecidos na praça, apontam em seus levantamentos que Lula lidera com folga a corrida presidencial e a rejeição a Bolsonaro é cada dia que passa ainda maior.

A verdade é que os pesquisadores da XP, quando podiam realizar as pesquisas de forma livre e isenta, a observar as realidades que se apresentavam, indicaram que o governo de extrema direita, tratado como pária pela comunidade internacional e de números sociais e econômicos pífios e lamentáveis, só poderia ter um único resultado: a rejeição. E assim, no momento, será em todas as pesquisas realizadas por inúmeros institutos, o dono da XP e seus clientes gostando ou não.

A ordem dos fatores não altera o produto das pesquisas e seus resultados, e o produto ofertado por Jair Bolsonaro e seu séquito de incompetentes e plenos de má-fé como ora se compreende e se observa é péssimo, bem como Guilherme Benchimol sabe disso, com a parceria do Ipespe ou não, pois Lula continuará à frente no que tange às pesquisas, se houver respeito à ordem democrática, à Constituição e ao Estado Democrático de Direito.

PUBLICIDADE

Então sugiro, já que os clientes da XP estão muito insatisfeitos, que Benchimol pare de contratar pesquisas eleitorais e que os clientes dele parem de encher o saco e tratem de ganhar dinheiro como sempre fizeram, com Lula ou sem Lula. Burrice, ignorância, insensatez, paixão política ou o que for tem de ter limites, porque a verdade é que essa gente bisonha e tacanha é plena de preconceito ideológico, que prejudica profundamente o desenvolvimento e a soberania do País. Bastam os preconceitos contra os negros, índios, mulheres, pobres, pessoas com deficiência, homossexuais, origem social e de classe.

Lula aparece nas pesquisas da XP em agosto com 40% dos votos e Bolsonaro com apenas 24%. No segundo turno, o líder de esquerda e trabalhista aparece com 51% a 32% em relação a Bolsonaro, cujo governo tem a reprovação de 54% (ruim/péssimo) dos entrevistados.

Como se observa, não adianta o dono da XP e seus clientes ricos ficarem incomodados e revoltados, a fazer beicinhos e rolar no chão, a gritar malcriações, como fazem os filhinhos da mamãe ou do papai mimados e cheios de manias, quando não são atendidos em seus desejos e elucubrações dignos de pestinhas que irão morrer velhos sem nunca terem conseguido chegar à maturidade ou à vida adulta em todo o decorrer de suas vidas opulentas, fúteis, consumistas e levianas.

Finalizo o artigo a informar o que todo mundo sabe: ontem (22/09) o IPEC (sendo que antes dele vários institutos de pesquisas indicam Lula muito à frente de Bolsonaro) divulgou que o político do PT lidera as pesquisas com mais de 20 pontos percentuais em relação a Bolsonaro. Na pesquisa, constam ainda dois cenários.

No primeiro, Lula possui 48% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro tem apenas 23%, bem como o líder do PT manteve os 11 pontos percentuais acima de todos seus adversários juntos, fator este que o faria vencer as eleições presidenciais de 2022 no primeiro turno.

No segundo cenário, Lula se coloca no limite da margem de erro, com 45% das intenções de voto, sendo que Bolsonaro tem apenas 22% daqueles que estão dispostos a votar nele. Neste quadro, Lula ficaria à espera, por estar no limite da margem de erro, para vencer as eleições ainda no primeiro turno ou se iria ser confirmada a realização do segundo turno. Tudo isso se as eleições fossem hoje.

É assim que a banda toca, e a XP de Guilherme Benchimol e sua trupe se incomodam com a realidade político-eleitoral e, autoritários e democraticamente indigentes, se contrapõem à soberania das decisões do voto constitucional e popular e por isso se incomodaram com a liderança de Lula nas pesquisas e com a forte rejeição a Bolsonaro, que se comportou em Nova York como um autêntico bárbaro ou ogro, que os clientes do Benchimol tanto gostam e admiram.

Que a XP e seus clientes plenos de caprichos e aleivosias saiam desse ramo de atividade e parem de encher o saco da Nação. Que vão para Miami ou Orlando desfrutá-las como cidadãos rancorosos e odientos de terceiro mundo, porque há gerações enojados de serem brasileiros! É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.