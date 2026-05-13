Ypê, um drink para a casa dos pés juntos
A ideologia política ou religiosa, com uma sociedade que lê muito pouco, se transforma em gado de manobra para os grandes poderosos
Machado de Assis disse que no Brasil existem dois países diferentes. O país oficial e o país real. O país real é bom e revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Beber Ypê contaminado apenas para provar apoio ao bolsonarismo é o último capítulo da insanidade cognitiva da extrema direita. Essa indisposição de analisar os fatos a partir de fatos parece mais importante que até a própria vida. Os sectários da extrema direita, já trazem dentro de si uma certa frustração, problemas de criação ou sexual, que aceito dentro de um grupo se sente acolhido e faz de tudo para parecer coerente dentro da incoerência. Ser patriota, para esse grupo, se tornou uma patente importante, um propósito.
O detergente não é desinfetante e esterilizante. Tem gente que até lava frutas e legumes com detergente, achando que está fazendo correto. A recomendação da Anvisa, cujo diretor responsável pelo setor que suspendeu os produtos, foi indicado durante o governo Bolsonaro, proibiu o uso de um determinado lote de produtos. Estava contaminado com a bactéria Pseudomonas aeruginosa que causa infecções graves em pessoas com imunidade baixa. Ela pode provocar pneumonia, infecções urinárias, sepse, infecções de pele e feridas cirúrgicas, com alta resistência a antibióticos.
Todos podem lembrar que no primeiro governo Trump, durante a pandemia, assim como Bolsonaro, rejeitou os protocolos da OMS falando que era uma gripezinha. No Brasil, por causa da demora de ações concretas e avalizando a ivermectina, cloroquina e a azitromicina, promoveu 716 mil mortes. Nos Estados Unidos, Trump ainda recomendou beber detergente, fazendo com que nas 18 horas seguintes, o centro de controle de envenenamento de Nova York, registrou 30 chamadas e 100 casos hospitalares por ingestão errada. Nos Estados Unidos registraram mais de 1,2 milhão de mortes por covid.
A preocupação com lotes contaminados em qualquer produto é uma prática. Vocês podem se lembrar da Cervejaria Backer. Um problema no lote 0024, da Wäls Trippel, resultou em diversas mortes. Qualquer produto tem que ter fiscalização para o bem da sociedade. Não se trata de ideologia. A ideologia política ou religiosa, com uma sociedade que lê muito pouco, se transforma em gado de manobra para os grandes poderosos. A disputa pela presidência está em jogo nesse momento.
Essas histórias loucas vão se tornar cada vez mais constantes até o dia da eleição e o que pode atrapalhar a candidatura de vários nomes da extrema direita é o caso Master avançar. A cortina de fumaça que vai ser criada toda semana será grande. A nova fase da Operação Compliance Zero, que colocou o presidente nacional do Progressistas no centro de suspeitas envolvendo repasses atribuídos a Daniel Vorcaro chegavam a R$ 500 mil por mês. Ciro Nogueira ainda adquiriu um triplex avaliada em R$ 22 que teria sido comprado meses após o senador se tornar sócio de empresas ligadas ao Vorcaro.
Nixon nos Estados Unidos foi um herói da ética puritana e acabou sua vítima. A extrema direita brasileira se vale das temáticas de costume e segurança pública, para emocionar popularmente o eleitorado. Enquanto nos Estados Unidos, Nixon usou artifícios para escapar do fiasco de Watergate, como acobertamento e pagamentos, obstrução da justiça, negação pública, aqui no Brasil usamos outro escândalo atrás do outro para esquecer o primeiro.
Mas enquanto a punição de Nixon não foi pela morte de milhares de asiáticos e sim por ter mentido e falado nomes feios, aqui a briga é por anistiar golpistas.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.