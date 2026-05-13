Ypê, um drink para a casa dos pés juntos

Machado de Assis disse que no Brasil existem dois países diferentes. O país oficial e o país real. O país real é bom e revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Beber Ypê contaminado apenas para provar apoio ao bolsonarismo é o último capítulo da insanidade cognitiva da extrema direita. Essa indisposição de analisar os fatos a partir de fatos parece mais importante que até a própria vida. Os sectários da extrema direita, já trazem dentro de si uma certa frustração, problemas de criação ou sexual, que aceito dentro de um grupo se sente acolhido e faz de tudo para parecer coerente dentro da incoerência. Ser patriota, para esse grupo, se tornou uma patente importante, um propósito.

O detergente não é desinfetante e esterilizante. Tem gente que até lava frutas e legumes com detergente, achando que está fazendo correto. A recomendação da Anvisa, cujo diretor responsável pelo setor que suspendeu os produtos, foi indicado durante o governo Bolsonaro, proibiu o uso de um determinado lote de produtos. Estava contaminado com a bactéria Pseudomonas aeruginosa que causa infecções graves em pessoas com imunidade baixa. Ela pode provocar pneumonia, infecções urinárias, sepse, infecções de pele e feridas cirúrgicas, com alta resistência a antibióticos.

Todos podem lembrar que no primeiro governo Trump, durante a pandemia, assim como Bolsonaro, rejeitou os protocolos da OMS falando que era uma gripezinha. No Brasil, por causa da demora de ações concretas e avalizando a ivermectina, cloroquina e a azitromicina, promoveu 716 mil mortes. Nos Estados Unidos, Trump ainda recomendou beber detergente, fazendo com que nas 18 horas seguintes, o centro de controle de envenenamento de Nova York, registrou 30 chamadas e 100 casos hospitalares por ingestão errada. Nos Estados Unidos registraram mais de 1,2 milhão de mortes por covid.

A preocupação com lotes contaminados em qualquer produto é uma prática. Vocês podem se lembrar da Cervejaria Backer. Um problema no lote 0024, da Wäls Trippel, resultou em diversas mortes. Qualquer produto tem que ter fiscalização para o bem da sociedade. Não se trata de ideologia. A ideologia política ou religiosa, com uma sociedade que lê muito pouco, se transforma em gado de manobra para os grandes poderosos. A disputa pela presidência está em jogo nesse momento.

Essas histórias loucas vão se tornar cada vez mais constantes até o dia da eleição e o que pode atrapalhar a candidatura de vários nomes da extrema direita é o caso Master avançar. A cortina de fumaça que vai ser criada toda semana será grande. A nova fase da Operação Compliance Zero, que colocou o presidente nacional do Progressistas no centro de suspeitas envolvendo repasses atribuídos a Daniel Vorcaro chegavam a R$ 500 mil por mês. Ciro Nogueira ainda adquiriu um triplex avaliada em R$ 22 que teria sido comprado meses após o senador se tornar sócio de empresas ligadas ao Vorcaro.

Nixon nos Estados Unidos foi um herói da ética puritana e acabou sua vítima. A extrema direita brasileira se vale das temáticas de costume e segurança pública, para emocionar popularmente o eleitorado. Enquanto nos Estados Unidos, Nixon usou artifícios para escapar do fiasco de Watergate, como acobertamento e pagamentos, obstrução da justiça, negação pública, aqui no Brasil usamos outro escândalo atrás do outro para esquecer o primeiro.

Mas enquanto a punição de Nixon não foi pela morte de milhares de asiáticos e sim por ter mentido e falado nomes feios, aqui a briga é por anistiar golpistas.