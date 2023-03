Zap lulista, sem fakes

Circula em grupos de WhatsApp uma relação de 30 ações positivas do governo Lula em apenas dois meses edit

Circula em grupos de WhatsApp uma relação de 30 ações positivas do governo Lula em apenas dois meses. Por óbvio, esse tipo de veiculação requer checagem, mas, neste caso específico, parece não haver invenções - a maioria dos fatos relacionados foi noticiada pela imprensa profissional e alguns deles podem ser conferidos no Portal da Transparência. Alguns são projetos, não obras concretizadas - claro, trata-se de um material de propaganda.

O próprio texto disseminado via aplicativo de mensagens informa as fontes das informações, constituindo uma prática totalmente diferente daquela usada pelos odientos bolsonaristas, que continuam a forjar teorias conspiratórias só assimiláveis por analfabetos políticos.

Eis o que fez o governo Lula em 60 dias conforme a mensagem disseminada. Quem quiser conferir uma a uma, não o fará sem razão. Quem é dotado de boa memória e acompanha a imprensa profissional dia a dia, não terá dificuldade em reconhecer entre os itens aqueles que se referem a projetos a serem implementados e os que já estão em vigor.

1- Diesel e gás com impostos federais zerados por 1 ano

2- Novo Bolsa Família, com 600 reais + 150 para crianças até 6 anos + 50 por cada membro da família

3- Educação com 25 bi a mais do que 2022 (total de 184 bi)

4- Saúde com 23 bi a mais que 2022 (total de 183 bi)

5- Infraestrutura com 11 bilhões a mais do que 2022 (total de 25 bi)

6- Agricultura com 1 bilhão a mais do que 2022 (total de 18 bi)

7- Aumento de 15% no salário de professores, indo de 3845 para 4420 reais

8- Socorro aos índios Yanomamis, com 5 mil atendimentos, 100 profissionais de saúde, 5,5 mil cestas básicas e instalação de hospital da Aeronáutica. Quase 80% das crianças voltaram a ganhar peso

9- Envio de 600 milhões para estados e municípios reduzirem a fila de cirurgias

10- Reajuste de até 200% nas bolsas estudantis de graduação, mestrado e doutorado

11- Volta do Minha Casa Minha Vida, com 9,5 bilhões de orçamento, 8 vezes superior a 2022 e meta de entregar/contratar 2 milhões de moradias até 2026

12- Aumento de 9% no salário mínimo, 3% acima da inflação, indo de 1.212 em dezembro de 2022 para 1.320 em maio, maior ganho real desde 2012

13- Aumento de 39% na isenção do Imposto de Renda, de 1.903 para 2.640, o primeiro desde 2015; quase 14 milhões deixarão de pagar imposto

14- Programa nacional de distribuição de absorventes em escolas públicas, para meninas de baixa renda

15- Multa para empresas que pagarem salário desigual entre homens e mulheres com a mesma função

16- Retomada de 1.186 obras paradas de creches

17- Retomada de 1.236 obras paradas de escolas do ensino infantil e básico

18- Janeiro com a segunda maior geração de empregos na construção civil nos últimos 11 anos, já com impacto do aumento da verba federal em infraestrutura

19- Crédito de 1,2 bi para a conclusão do BRT (sistema de ônibus rápido) da cidade do Rio de Janeiro

20- Apoio às cidades vítimas da tragédia do litoral Norte de SP, com envio de 120 milhões e até supernavio da Marinha equipado com hospital de campanha e quase 300 leitos

21- Acordo para a empresa chinesa BYD abrir fábrica nas instalações da Ford, fechada desde 2021, em Camaçari, Bahia

22- Apoio ao projeto legislativo do PT, aprovado na Câmara, para pagar uma pensão de 1 salário mínimo aos filhos de mulheres vítimas de Feminicídio

23- Quase 2 bi em 100 dias na manutenção de rodovias

24- Orçamento de 500 milhões na construção de 100 mil cisternas apenas em 2023, 22 vezes maior do que 2022, para reduzir a seca no Nordeste e Norte de MG. Investimento foi cortado em 96% no governo anterior

25- 430 milhões para combater a seca no Rio Grande do Sul, com auxílio de 4,8 mil pra famílias pobres

26- Reativação do Fundo Amazônia contra o desmatamento, com 5 bi disponíveis

27- Aumento de 39% no repasse federal da merenda escolar, de 3,9 bi em 22 para 5,5 bi

28- Cesta básica caiu 1,4% em fevereiro, ante aumento de 1,7% em fevereiro do ano passado. Considerando janeiro+fevereiro, aumento de apenas 0,9%; no msm período de 2022, 5%

29- Apenas em janeiro, Lula se reuniu com 15 países, 50% do total de reuniões de Bolsonaro em 4 anos

30- Campanha Nacional de Vacinação, sem negacionismo, reconhecendo a importância de todas as vacinas na prevenção de doenças. Mais de 1 milhão vacinados com a Bivalente em apenas 5 dias.

Fontes:

Os itens 3, 4, 5 e 6 estão disponíveis no Portal da Transparência

O item 28 é referente à pesquisa mensal do Dieese, disponível no site deles

Todas as outras informações foram noticiadas por diversos veículos de imprensa e também no site oficial do governo.

