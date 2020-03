Zé Dirceu visita casa onde Lula nasceu em Caetés/PE

Emocionado por ver a casa onde o ex-presidente mais popular do Brasil em todos os tempos nasceu e morou na infância, o ex-ministro Zé Dirceu. Emocionado ainda disse, “foi preciso milhões morrerem de fome e pobreza para que Lula se tornasse presidente do Brasil” edit

Desde o mês de janeiro que o ex-ministro da Casa Civil no Governo Lula, Zé Dirceu, vem fazendo uma Turnê Nordestina para o lançamento do seu livro de memórias, “Zé Dirceu - Memórias - Vol. 1”. Ele já esteve nos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Piaui. Nestas ocasiões aproveita para palestrar e levar a sua visão do momento atual da politica brasileira. A cada encontro com militantes do PT e a população, o Comandante, como é chamado, recebe o carinho de todos.

Por onde já passou Zé Dirceu em sua turnê? Ele já esteve nas cidades de Maceió, Inhapi, Recife, Petrolina, Juazeiro, Guanambi, Itabuna, Itororó, Vitória da Conquista, Aracaju, Itabaiana, Estância e Teresina, entre outras. Mas na quinta-feira, 11, o ex-ministro esteve em Garanhuns/PE, para, também, realizar o lançamento do seu livro. Mas, como bom historiador, pediu para ir até Caetés. Cidade distante onde nasceu Luiz Inácio Lula da Silva, que viria se tornar presidente do Brasil.

Dirceu disse, “fiz questão de ir a Caetés para conhecer a cidade e visitar o sítio onde Lula nasceu, para sentir e viver aqueles tempos em que Dona Lindu (mãe do presidente Lula) tomou uma decisão como milhões de mães tomaram para tentar sobreviver e mudou a história do Brasil e dos pobres”.

Emocionado por ver a casa onde o ex-presidente mais popular do Brasil em todos os tempos nasceu e morou na infância, o ex-ministro Zé Dirceu. Emocionado ainda disse, “foi preciso milhões morrerem de fome e pobreza para que Lula se tornasse presidente do Brasil. Ele honrou o sacrifício e a memória, resgatando seu povo da miséria, e deu dignidade e autoestima ao nordestino, que hoje retribui com seu afeto e carinho sua fidelidade a Lula”.

Dirceu continuará neste mês de março e em abril a turnê pelo Nordeste lançando seu livro de memórias.