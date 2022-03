Zelensky pisca para Putin. E vice versa

"O discurso do presidente da Ucrânia foi bem recebido pelo Kremlin. Zelensky também pediu encontro com Putin", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

A Gazeta Russa, mídia do governo russo, dá destaque, hoje, às declarações de Zelensky ao Bild alemão. Ele diz claramente estar disposto a fazer concessões para acabar com a guerra.

“Estou pronto para certas etapas, pronto para negociar, pronto para compromissos, desde que não sejam traição ao povo ucraniano”.

“Meu objetivo é acabar com a guerra com a Federação Russa”.

O discurso do presidente da Ucrânia foi bem recebido pelo Kremlin.

Zelensky também pediu encontro com Putin:

“Esta é a única maneira de sair da situação”.

Foi a resposta de Zelensky a Putin, que diminuiu as imposições para o cessar-fogo: quer ficar com a Crimeia, quer que a Ucrânia reconheça as repúblicas independentes de Donbass e o compromisso de a Ucrânia não entrar nem na UE nem na OTAN.

O Kremlin também afirmou que não pretende ocupar a Ucrânia.

Os custos humanitários e econômicos já são elevadíssimos, para a Ucrânia, para a Rússia e para o mundo.

Já dá para vislumbrar a paz no fim do túnel.

