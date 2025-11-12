ABDE e ABDI firmam acordo para impulsionar bioindústria e inovação sustentável

247 - Durante a COP30, realizada nesta quarta-feira (12) em Belém, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de fortalecer a bioindústria, promover a inovação sustentável e expandir a bioeconomia em todo o território nacional. A informação foi divulgada pelas próprias instituições.

De acordo com o comunicado, o acordo estabelece eixos estratégicos que envolvem articulação institucional, produção de conhecimento, financiamento verde e promoção de iniciativas sustentáveis. A proposta visa unir esforços entre os setores financeiro e produtivo para impulsionar o desenvolvimento econômico com foco em sustentabilidade e inovação.

O cronograma de trabalho, com duração prevista de 12 meses, inclui a criação de um comitê técnico conjunto, a elaboração de estudos e mapas de oportunidades para a bioindústria, além da estruturação de propostas de linhas de crédito verde. Também estão previstas ações de capacitação e troca de experiências, como workshops e missões técnicas nacionais e internacionais.

A parceria contempla ainda a produção de notas técnicas e relatórios setoriais, bem como a organização de eventos voltados à difusão de boas práticas e oportunidades de negócios sustentáveis — uma estratégia que busca conectar o setor produtivo, as instituições financeiras e os formuladores de políticas públicas em torno da transição ecológica da economia brasileira.

Para a presidente da ABDE, Maria Fernanda Coelho, o acordo reforça o papel das instituições no fomento a uma economia mais inovadora e sustentável. “O acordo entre a ABDE e a ABDI, norteado pelas missões institucionais das associações, representa o papel estratégico das instituições para desenvolver e fomentar iniciativas que contribuam para estimular a produção de conhecimento e a economia nacional”, afirmou.

Segundo ela, a cooperação entre as entidades também tem como propósito articular bancos de desenvolvimento e agentes do setor financeiro em torno da transformação produtiva sustentável, com monitoramento contínuo dos resultados e possibilidade de renovação do acordo por igual período.