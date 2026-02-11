Alexandre Silveira defende licenciamento na Margem Equatorial

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender nesta quarta-feira (11/2) o licenciamento da Margem Equatorial durante participação em evento promovido pelo BTG, em São Paulo. Na ocasião, ele classificou o avanço nas pesquisas na região como uma conquista do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sua fala, Silveira ressaltou a importância estratégica do petróleo para o país e argumentou que o Brasil não pode abrir mão de seus recursos naturais. “O Brasil não pode preterir dessa grande riqueza nacional que é o petróleo. O petróleo no mundo inteiro volta a ter destaque. Está aí os Estados Unidos, a Arábia Saudita. Então, nós precisamos ser reconhecidos pela nossa pluralidade energética, mas não podemos preterir das nossas riquezas. Por isso, o licenciamento da margem equatorial é uma grande conquista do governo do presidente Lula, que é alguém, ao contrário do que a maioria imagina, alguém desenvolvimentista, alguém que entende que nós precisamos desenvolver o Brasil – respeitando a nossa legislação ambiental. Mas alguém que tem autoridade para quando quer fazer, faz como fez no licenciamento da margem equatorial que vai transformar o Norte do país”, afirmou o ministro.

Silveira também destacou o papel da Petrobras no cenário internacional, ao defender a capacidade técnica e ambiental da estatal para atuar em águas profundas. Segundo ele, a companhia brasileira é reconhecida globalmente pela expertise nesse tipo de exploração. “Nós somos um país petroleiro e temos a maior empresa do país e a mais a que mais tem expertise, isso eu ouvi de todas as petroleiras no mundo, ouvi da Petronas na Malásia, ouvi da Saudi Aramco a maior petroleira do planeta, na Arábia Saudita, ouvi que a Petrobras é a empresa que mais tem capacidade de fazer com segurança, inclusive ambiental, exploração em águas profundas no mundo”, declarou.

No último dia 4 de fevereiro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a Petrobras a retomar a perfuração de um poço exploratório na Margem Equatorial. A decisão foi mencionada no contexto das declarações do ministro, que tem defendido o avanço das atividades na região como parte da estratégia energética do país

A Margem Equatorial é considerada uma das novas fronteiras exploratórias do Brasil e tem sido alvo de debates envolvendo desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Ao reiterar seu apoio ao licenciamento, Silveira reforçou que a exploração deve ocorrer em conformidade com a legislação vigente, dentro do que classificou como uma visão desenvolvimentista do governo federal