Ambipar inaugura hub e amplia projeto Cidades Circulares no Pará

247 - A Ambipar deu um passo decisivo para ampliar a economia circular na Amazônia ao inaugurar, no Pará, o primeiro Hub de Reciclagem da região e ao expandir o programa nacional “Cidades Circulares”. As informações foram divulgadas em material oficial da companhia e de seus parceiros municipais.

A iniciativa chega inicialmente aos municípios de Ananindeua e Benevides, onde a empresa estruturou uma Parceria Social com a COOTPA, implantou nova infraestrutura de triagem e acelerou o processo de gestão da ReciclaBen. Segundo o documento, as ações criam um ecossistema integrado voltado à inclusão produtiva, à ampliação da reciclagem e à consolidação de um legado permanente, com destaque para a vitrine internacional que será a COP30, em Belém.

O programa “Cidades Circulares”, que já alcançou mais de 130 cooperativas em diferentes regiões brasileiras, foi concebido para conectar poder público, setor privado e sociedade civil em iniciativas de logística reversa, profissionalização de cooperativas, ampliação da coleta seletiva e rastreabilidade de resíduos. Pelo menos 20 dessas cooperativas devem avançar para o modelo padronizado de Parcerias Sociais nos próximos anos.

O Pará representa um ponto crítico da agenda ambiental nacional. Dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema) mostram que menos de 3% dos resíduos urbanos da Região Norte são reciclados, e apenas 5,6% dos municípios possuem coleta seletiva — índices muito abaixo da média nacional. Para a Ambipar, essa realidade transforma a expansão do programa em uma oportunidade de impacto estrutural.

“Trazer o Cidades Circulares para a Amazônia é impulsionar a reciclagem na região que menos recicla no Brasil. Estamos transformando esse desafio em oportunidade de renda, inclusão e legado”, afirmou Maíra Pereira, diretora de Relações Institucionais Pós-Consumo da Ambipar. Segundo ela, as inaugurações representam “uma entrega estratégica que vai além da COP30”, evidenciando soluções circulares já maduras e escaláveis no país.

Resultados de outras regiões mostram o potencial do programa. O material aponta aumento de até 279% na renda dos profissionais de reciclagem, fortalecimento da governança e profissionalização das cooperativas em cidades como Recife e em arranjos regionais de São Paulo e Paraná. Agora, no Pará, o modelo deve acelerar a circularidade e posicionar a Amazônia como referência em soluções ambientais.

Entre os parceiros inaugurais, o município de Ananindeua destaca que a iniciativa reforça políticas locais voltadas ao clima. “Ananindeua abraçou o projeto Cidades Circulares da Ambipar por se alinhar à nossa Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, que inclui o Pagamento por Serviços Ambientais para catadores cooperados”, afirmou o prefeito Doutor Daniel Santos. Para ele, o projeto agrega governança, inclusão e valorização social.

Já Benevides avalia a chegada do programa como um marco para toda a região Norte. “A instalação de uma cooperativa acelerada representa oportunidades para os profissionais da reciclagem, mas também um legado de sustentabilidade e inclusão”, declarou a prefeita Luziane Solon. Ela destacou ainda que o município está pronto para mostrar que a Amazônia pode ser “protagonista na economia circular”.

A Ambipar, líder global em soluções ambientais, reforça que o avanço no Pará integra uma estratégia nacional de descarbonização, economia circular, regeneração ambiental e transição energética. Com presença em 41 países, mais de 23 mil funcionários e um amplo portfólio de inovação, a companhia afirma que o projeto no Norte consolidará práticas duradouras para além de 2025.