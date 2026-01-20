Ambipar integra A-List do CDP e consolida liderança climática global

247 - Pelo segundo ano consecutivo, a Ambipar, referência global em soluções ambientais, integra a A-List do CDP Mudanças Climáticas, a mais alta classificação concedida pela principal plataforma internacional de transparência ambiental. O reconhecimento posiciona a companhia em um grupo altamente seleto de organizações que demonstram liderança efetiva em governança climática, reforçando sua relevância no cenário corporativo global.

De acordo com informações divulgadas pela própria Ambipar, com base nos dados do Carbon Disclosure Project (CDP), apenas cerca de 4% das mais de 23 mil empresas avaliadas em 2025 alcançaram a nota máxima. O ranking do CDP é considerado um dos indicadores mais respeitados por investidores e agentes financeiros no processo de análise de riscos e oportunidades ligados às mudanças climáticas.

A trajetória que levou a empresa à A-List é resultado de um trabalho estruturado iniciado em 2021, com avanços consistentes na gestão de emissões, na definição de metas baseadas na ciência e na incorporação da agenda climática à estratégia de negócios. “A conquista é resultado de um trabalho estruturado e contínuo, iniciado em 2021, com avanços significativos na gestão de emissões, na definição de metas baseadas na ciência e na integração da agenda climática à estratégia corporativa. A nota demonstra não apenas a excelência na divulgação das ações ambientais da Ambipar, mas, sobretudo, sua liderança efetiva na implementação de soluções transformadoras rumo a uma economia de baixo carbono”, afirma Rafael Tello, presidente de Sustentabilidade da Ambipar.

O CDP avalia as empresas a partir de critérios rigorosos que incluem transparência, governança, gestão de riscos, definição de metas e implementação de ações concretas. Nesse processo, as notas variam de D- a A. A Ambipar apresentou uma evolução contínua ao longo dos últimos anos: partiu da nota C, em 2021, avançou para B em 2022, alcançou A- em 2023 e, em 2024 e 2025, obteve a nota A, o nível máximo da plataforma. Esse desempenho garantiu à companhia a presença na A-List, que reúne organizações de referência em práticas ambientais e governança climática.

Reconhecido globalmente, o CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que administra o maior sistema de divulgação ambiental do mundo. Suas informações são amplamente utilizadas por investidores, empresas, governos e formuladores de políticas públicas na orientação de decisões estratégicas. O questionário de Mudanças Climáticas, respondido anualmente pela Ambipar desde 2021, analisa aspectos como governança corporativa, riscos e oportunidades climáticas, emissões de gases de efeito estufa, metas de descarbonização, engajamento da cadeia de valor e alinhamento estratégico.

Para alcançar a classificação máxima, a Ambipar implementou um conjunto robusto de medidas. Entre elas estão a redução gradual das emissões dos escopos 1 e 2, a ampliação do uso de fontes renováveis de energia — tanto por meio de geração própria com painéis fotovoltaicos quanto pela contratação de energia limpa —, o mapeamento detalhado de riscos e oportunidades associados às mudanças climáticas e ao ambiente regulatório, além da verificação independente das informações reportadas. A empresa também avançou no monitoramento e na gestão das emissões de escopo 3, ampliando a visão sobre os impactos ao longo de toda a cadeia de valor.

Outro avanço relevante foi a validação, pela Science Based Targets initiative (SBTi), das metas de curto prazo e do compromisso Net Zero assumido pela companhia. O reconhecimento atesta o alinhamento da Ambipar a critérios científicos rigorosos e a uma trajetória consistente de descarbonização no longo prazo.

Para Tello, a presença na A-List reforça uma estratégia que já vem sendo aplicada de forma contínua. “Essa conquista não altera nossa direção, mas reforça ainda mais nossa estratégia. Continuaremos investindo em tecnologias e iniciativas que reduzam nossos impactos e ampliem nosso legado ambiental”, conclui.