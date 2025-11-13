Ambipar vence SBCOP Awards com programa que transforma gestão de resíduos

247 - A Ambipar, multinacional brasileira líder global em soluções ambientais, foi reconhecida nesta quarta-feira (12) com o SBCOP Awards, prêmio concedido durante a COP30, realizada no Pará. A informação é da Sustainable Business COP (SB COP), coalizão global criada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para articular ações empresariais voltadas à sustentabilidade e apoiar as negociações climáticas da ONU.

A empresa venceu na categoria Economia Circular e Materiais, com o programa Cidades Circulares, uma iniciativa voltada à implementação da economia circular em municípios brasileiros. O projeto busca transformar a gestão dos resíduos sólidos urbanos, promovendo o aproveitamento de materiais, a valorização do trabalho de cooperativas e o fortalecimento da cadeia da reciclagem.

De acordo com a Ambipar, o Cidades Circulares se estrutura em torno de três eixos principais: a profissionalização de cooperativas de reciclagem, a conexão entre investimentos públicos e privados e a criação de parcerias com comunidades locais. O objetivo é gerar impactos sociais, ambientais e econômicos positivos, integrando poder público, setor privado e sociedade civil.

Entre as metas do programa estão reduzir o volume de resíduos enviados a aterros sanitários, ampliar as taxas de reciclagem e prolongar o ciclo de vida dos produtos. Também estão entre as prioridades melhorar as condições de trabalho e renda dos cooperados, por meio de capacitação e parcerias sociais, além de estimular economias circulares locais que transformam resíduos em valor econômico e social.

“Ganhar um prêmio tão importante como este, e durante a COP30, é muito significativo para nós. O Cidades Circulares é mais do que um programa de reciclagem, é uma estratégia de transformação”, afirmou Maira Pereira, diretora de Relações Institucionais da unidade de pós-consumo da Ambipar. “Ele integra poder público, cooperativas e empresas em uma mesma agenda de desenvolvimento sustentável, gerando renda, inclusão e impacto ambiental positivo. Quando unimos eficiência operacional e propósito social, criamos cidades que aprendem a se regenerar e a crescer de forma mais justa e circular”, completou.

Para a executiva, o reconhecimento obtido no SBCOP Awards consolida o papel da Ambipar como referência em sustentabilidade corporativa. “Nosso objetivo é ir além do cumprimento das metas climáticas: é assegurar a investidores, clientes e parceiros elevados padrões de integridade, transparência e geração de impactos socioambientais positivos”, destacou.